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Приём заявок на кинофестиваль «Arctic Open» закончен

4 октября 11:40 Арктика

Международный фестиваль стран Арктики завершил прием фильмов. Всего оргкомитет принял более 250 работ.

География фестиваля обширна: от Москвы и Санкт-Петербурга до Нижневартовска, Мурманска, Уфы, Челябинска, Хабаровска, Тулы, Петрозаводска, Калининграда, Перми и Ялты. 

В международную программу заявились кинорежиссеры из Норвегии, Швеции, Финляндии, Канады, США, Великобритании, Китая, Польши, Грузии, Италии, Индии.

Своим мнением об уровне присланных фильмов поделились члены отборочного жюри первого кинофестиваля стран Арктики. 

— Фестиваль «Arctic open» невероятно радует обилием работ в международной программе, разнообразием стран и качеством заявленных фильмов. Отборочное жюри испытало огромное удовольствие при просмотре работ и было приятно удивлено откликом и вниманием «фильммейкеров» со всего мира к нашему молодому фестивалю, – рассказал координатор международной программы Александр Перков.

Как отметил координатор мастер-классов, председатель архангельского представительства Союза кинематографистов России Анатолий Конычев, уровень работ достаточно высокий, особенно документальных и полнометражных игровых фильмов.

Мария Лойтер, кинорежиссер и сценарист, магистр Лондонской школы кино внимательно оценивала поступившие фильмы: «Мы постарались, чтобы программа была разнообразная и заинтересовала как гостей фестиваля, так и жителей Архангельска. Представленные художественные и документальные фильмы расскажут истории десятка разных стран, покажут многогранность Арктики».

Разговор на вечные темы

Среди последних  присланных  работ в национальной программе стала социальная драма «Блудный сын» Оксаны Синчуговой из Казани. В работе раскрыта тема семейных отношений и религиозных ценностей.

— В бытовой суете и откровенных разговорах всплывает тема, запретная и болезненная для этой семьи, спокойствие которой старается сохранить главная героиня-дочь Надя, – так представляют работу авторы. 

В международной программе последним принятым фильмом стал документальный «Every Song a Story» из Норвегии режиссера Aaslaug Vaa. В маленькой общине высоко в горах, возле Хардангервидда, люди по-прежнему пишут песни, и это составляет основу их жизни. От колыбели и до могилы песни используются, чтобы пересказывать старые истории, создавая новые, сохраняя наследие живым и развивающимся.

В пятерку последних присланных работ вошел фильм «24 снега» Михаила Барынина. Фильм – участник и победитель более 15 российских и зарубежных фестивалей. Работа вошла в специальную программу 67-го Берлинского кинофестиваля.

«Нетерпимый климат арктической части Якутии. Вечная мерзлота. Большую часть года здесь отрицательная температура и всегда холодная земля. Зимой температура достигает –65 градусов ниже нуля. Здесь нет телефонной связи и электричества» – это обычная жизнь обычного коневода, у которого каждый день – это борьба за выживание. Об этом документальный фильм якутского режиссера «24 снега».

Документальный фильм «Полярное братство» рассказывает о сотрудничестве советских и британских ВВС в 1941 году. Съемки год назад проходили в Архангельске: на Кегострове, в порту Бакарица и на Красной кузнице при поддержке правительства Архангельской области. Режиссер – Никита Снегов, а автором и рассказчиком в фильме выступил Валдис Пельш. Фильм представлен на конкурс продюсером и редактором Еленой Потаниной, известной больше как участница клуба «Что? Где? Когда?». У отборочной комиссии остались считанные дни для формирования шорт-листа. Это список тех фильмов, которые будут бороться за главные призы: «Лучший документальный фильм: короткометражный/полнометражный», «Лучший игровой: короткометражный/полнометражный», Гран-при и специальные призы. Два конкурсных жюри, русское и иностранное, приступят к работе 15 октября. 

Фестиваль «Arctic Open» пройдет в Архангельске и Северодвинске 7-9 декабря 2017 года. Именно в эти дни зрители смогут увидеть конкурсные работы и встретиться с авторами фильмов.

Напомним, проект реализован на средства президентского гранта. Организатор фестиваля выступил Поморский культурный фонд «Берегиня».

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