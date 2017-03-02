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Виктор Новожилов:
«Проектный метод управления позволит преодолеть межведомственные барьеры»

2 марта 15:15 Послание губернатора Общество Законотворчество
Виктор Новожилов
Виктор Новожилов

— Внедрение проектных методов управления позволит комплексно решать самые насущные проблемы, не дробя из по отраслевой принадлежности, – подчеркнул председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов, комментируя ежегодное Послание губернатора.

— Глава региона акцентировал внимание на необходимости внедрения проектных методов управления как на региональном, так и на муниципальном уровнях власти, – отметил Виктор Новожилов. – Такой метод благодаря совместной работе органов местного самоуправления, региональной власти, общественности, позволяет успешно преодолевать межведомственные барьеры при решении самых актуальных вопросов, которые стоят, в том числе, и перед социальной сферой.

Крайне актуальна в современных условиях, по мнению Виктора Новожилова, и тема развития социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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