В Поморье подвели итоги летней оздоровительной кампании 2017 года

Как отметила в своем докладе на заседании правительства Архангельской области министр труда, занятости и социального развития Елена Молчанова, в этом году летняя оздоровительная кампания впервые была проведена на принципиально новых условиях. Они были обусловлены изменениями в федеральном и региональном законодательстве, а также принятием нового порядка предоставления мер социальной поддержки в сфере отдыха и оздоровления.

— Так, в этом году была внедрена система сертификатов на оплату путёвок, проезда и сопровождения, – отметила Елена Молчанова. – По сути, это означает, что у детей и родителей появилось право выбора – где, в каком лагере отдыхать, исходя из собственных интересов и предпочтений. При этом, подобная система позволяет стимулировать детские оздоровительные лагеря к дальнейшему развитию.

Не менее важным стало и другое новшество минувшей летней кампании. Теперь на территории всех муниципальных образований Архангельской области установлена единая система мер социальной поддержки детям в сфере отдыха и оздоровления. Она касается сроков приёма документов, их состава, размеров оплаты из областного бюджета.

В целом, несмотря на сложные условия, в которых формировался региональный бюджет 2017 года, был сохранён необходимый объем финансирования мероприятий, направленных на отдых и оздоровление детей.

Как отметила Елена Молчанова, на эти цели областным бюджетом было выделено более 491 миллиона рублей. 35,6 миллиона направили бюджеты муниципальных образований.

Всего же в летний период на территории Архангельской области действовал 451 лагерь, в том числе 22 загородных стационарных лагеря. Организованными формами отдыха в летний период было охвачено 49 690 детей.

Вместе с тем, как отметила Елена Молчанова, анализ хода детской оздоровительной кампании показал необходимость усиления ряда направлений работы, в том числе – совершенствование содержания и методик работы с детьми при реализации педагогических программ. Требуется не только насыщение детского отдыха обоснованными программами, технологиями и методиками, но и подготовкой широкого круга специалистов.

Определенные шаги в этом направлении уже делаются. В частности, на базе Архангельского областного института открытого образования проходят специальные курсы. Вожатых для работы в летних лагерях готовят три педагогических колледжа региона. В этом году 178 студентов прошли соответствующее обучение.

Кроме того, подготовку таких кадров проводит и Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова. В вузе на очной форме по этому профилю обучалось 135 человек.

— Программы отдыха и оздоровления детей проходят специальную оценку в министерстве образования и науки Архангельской области. В этом году на рассмотрение экспертов поступили 50 программ, из которых 48 проектов были допущены к реализации, – рассказал исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Котлов.

Подводя итоги обсуждения вопроса, председатель правительства области Алексей Алсуфьев акцентировал внимание руководителей профильных министерств на необходимости повышения качества летнего отдыха детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Результатом заседания стало распоряжение правительства Архангельской области, предусматривающее реализацию всеми заинтересованными структурами комплекса мер, направленных на повышение качества, безопасности и доступности организованного детского отдыха.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области