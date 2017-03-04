Альфа-Банк расширяет сотрудничество с Архангельской областью

Варианты сотрудничества правительства Архангельской области и Альфа-Банка стали главной темой рабочей встречи председателя правительства Архангельской области Алексея Алсуфьева и директора регионального центра, вице-президента санкт-петербургского филиала банка Ольги Гончаровой.

Во встрече приняли участие заместитель губернатора по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников, заместитель председателя правительства Евгений Фоменко, министр финансов Елена Усачёва.На территории Архангельской области Альфа-Банк работает с 2008 года. На данный момент он входит в первую пятёрку крупнейших банков в регионе по размеру кредитного портфеля и размещенным средствам частных клиентов.

Со стороны Альфа-Банка в переговорах принимали участие дивизиональный директор блока «Розничный бизнес» Олег Прокаев, начальник управления кредитования филиала «Санкт-Петербургский» Александр Окуличев, директор по розничному бизнесу ОО «Архангельский» Ольга Кутис.

Как отметил в ходе встречи Алексей Алсуфьев, правительство региона открыто к сотрудничеству по различным направлениям.

Наиболее же перспективными могут быть такие форматы, как привлечение дополнительных кредитных ресурсов для реализации различных инвестиционных проектов, в том числе в сфере жилищно-коммунального Альфа-Банк имеет широкую собственную банкоматную сеть и сеть банкоматов банков-партнёров. По России это более 18 тыс. устройств, из них в Архангельской области – более 100 банкоматов.хозяйства, программы кредитования малого бизнеса, а также обеспечение

жителей области более широким спектром банковских услуг и расширение сети банкоматов.

В ходе диалога Ольга Гончарова подтвердила заинтересованность банка в расширении сотрудничества с Архангельской областью.

По итогам рабочей встречи принято принципиальное решение о возможности заключения соглашения о сотрудничестве.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области