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Лесные инспекторы и полиция Поморья выявили особо крупную незаконную рубку

21 января 15:00 Общество Вельск Леспром

Во время совместного рейда государственные лесные инспекторы Вельского обособленного подразделения управления лесничествами министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области и сотрудники полиции выявили первую в этом году незаконную рубку леса.

«Чёрные лесорубы» орудовали на территории Вельского лесничества. Общий объём незаконно заготовленной древесины ели и сосны составил более 30 кубометров. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 400 тыс. рублей.

На месте рубки лесничие и полицейские изъяли автомобиль «Урал», частично гружённый древесиной.

— Использование нарушителями тяжёлой грузовой техники говорит о том, что их планы по незаконной заготовке леса были довольно внушительными, – отметил министр природных ресурсов и ЛПК региона Константин Доронин. – Благодаря совместной работе лесных инспекторов и полиции преступный замысел не был осуществлен в полной мере.

Министр поставил задачу лесным инспекторам региона не только продолжить, но и усилить межведомственное взаимодействие с правоохранительными органами.

По факту выявленного нарушения расследование проводит ОМВД России по Вельскому району. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере». 

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области

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