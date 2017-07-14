Железнодорожники обеспокоены ростом числа нарушений ПДД на переездах

Железнодорожники Архангельского региона Северной железной дороги выражают серьезную обеспокоенность в связи с увеличением нарушений водителями автотранспорта правил дорожного движения на переездах и призывают их к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил.

В январе–июне 2017 года дежурные по железнодорожным переездам зафиксировали 38 замечаний к водителям автотранспорта. Между тем за аналогичный период 2016 года было зафиксировано только 24 замечания.

Данные переданы в ГИБДД, где принимается решение о наложении взыскания.

В Архангельском регионе СЖД проводится систематическая работа по привлечению внимания граждан к вопросам безопасности на железнодорожных переездах.

В I полугодии 2017 года в целях профилактики нарушений правил дорожного движения было организовано 70 совместных с ГИБДД рейдов по железнодорожным переездам.

Кроме того, с января по июнь текущего года сотрудники СЖД раздали водителям 3,5 тысячи памяток, провели более 900 бесед в автопредприятиях и автошколах.

Служба корпоративных коммуникаций Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»