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В апреле старшеклассники Поморья смогут побывать на оборонных предприятиях региона

13 марта 13:00 Образование Промышленность Молодежь

Архангельская область присоединилась к всероссийской акции «Неделя без турникетов». Школьники побывают на крупнейших производствах, познакомятся с технологическими процессами и работой различных специалистов.

Эта акция является частью профориентационного проекта «Работай в России» и организована в Архангельской области впервые. 

Уже сейчас готовность принять участие в акции выразили «Севмаш», «Звёздочка», «Северный рейд» и «Красная кузница». Об этом представители предприятий сообщили на заседании рабочей группы по вопросам организации «Недели без турникетов» в Поморье.

— Наращивание производственных мощностей, модернизация предприятий невозможна без высококвалифицированных кадров. Акции, в рамках которых проводятся экскурсии на предприятия, позволяют заинтересовать школьников, популяризовать инженерные и рабочие специальности, – сказал министр экономического развития Архангельской области Семён Вуйменков.

Глава ведомства подчеркнул, что ещё одна цель этой акции – помочь сделать правильный выбор и в выборе учебного заведения.

— Нередко первокурсники, отучившись несколько месяцев, осознают, что имели неправильное представление о будущей специальности, – отметил Семён Вуйменков. – Очень важно, чтобы школьники руководствовались не отдалёнными представлениями о выбранной профессии, но имели четкое понимание, что она из себя представляет.

Окончательный список предприятий, которые откроют свои двери для школьников региона и их родителей, будет сформирован специалистами министерства экономического развития Архангельской области до конца марта.

Министерство экономического развития Архангельской области

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