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В Северодвинске откроется выставка Никаса Сафронова

26 января 12:40

С 27 января в Северодвинском городском краеведческом музее открывается выставка известного российского художника Никаса Сафронова «Избранное». 

Экспозиция объединяет около 80 лучших работ академика Российской Академии Художеств, заслуженного художника России Никаса Сафронова. Зрители смогут увидеть произведения разных направлений: классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле «символизм», а также полотна в авторском стиле «DreamVision». 

Творческая деятельность Никаса Сафронова началась в 1973 году и вот уже более 30 лет он является постоянным участником крупнейших отечественных и зарубежных выставок. Основная часть его картин находится в частных собраниях и ведущих музеях России и Европы. 

Находясь в постоянном творческом поиске, Никас Сафронов завоевал признание, как широкой публики, так и авторитетных экспертов мира искусства. Персональные выставки художника всегда становятся ярким событием культурной жизни страны, собирая десятки тысяч любителей его творчества. 

Выставка «Избранное» продлится до 26 февраля 2017 года.

Министерство культуры Архангельской области

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