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81,5 миллионов рублей на развитие санавиации получит Архангельская область

13 февраля 11:20 Транспорт

Архангельская область включена в число 34 регионов России, которые примут участие в реализации федерального проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».

В рамках проекта Поморью будут выделены средства из федерального бюджета на оплату авиамедицинских услуг в сумме 81,5 миллионов рублей.

Услуги санитарной авиации на территории региона осуществляет 2-ой Архангельский объединенный авиаотряд. В качестве авиационного транспорта используются вертолет Ми-8, а также самолеты Ан-2 и Л-410. Ежегодно бригады службы санитарной авиации выполняют около 400 вылетов.Кроме того, запланировано приобретение нового вертолета Ми-8 с медицинским модулем для оказания экстренной медицинской помощи жителям отдаленных и труднодоступных территорий и эвакуации пациентов для получения специализированной помощи.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов пояснил, что для реализации федерального проекта правительством разработана региональная программа развития оказания медицинской помощи в экстренной форме с использованием санитарной авиации, которая включает Служба оказания скорой специализированной медицинской помощи на территории области функционирует на базе Архангельской областной клинической больницы и Котласской центральной городской больницы.целый ряд мероприятий.

— Особые климатические и географически условия Архангельской области делают развитие санитарной авиации одним из приоритетных направлений повышения качества медицинской помощи, – подчеркнул глава Поморья.

Сегодня служба санитарной авиации Архангельской областной клинической больницы оснащена восемью санитарными  автомобилями (из них семь – реанимобили), круглосуточно дежурят специализированные врачебные бригады.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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