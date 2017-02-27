Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Игорь Орлов:
«Сочинские договорённости выведут государственно-частное партнёрство в регионе на новый уровень»

27 февраля 17:30 Экономика Бизнес

В рамках инвестиционного форума в Сочи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель совета Ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнёв подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает реализацию целого ряда мероприятий для усовершенствования института государственно-частного партнёрства в Архангельской области.

Для этого «Центр развития ГЧП» организует в субъектах РФ систему управления и подготовки проектов государственно-частного партнёрства в соответствии с концепцией «Государство – квалифицированный заказчик». Она, в частности, включает в себя консультирование органов исполнительной власти по вопросам подготовки и реализации проектов ГЧП.

По словам главы региона, сегодня в Архангельской области реализуется около трёх десятков проектов ГЧП, в основном – в области коммунального хозяйства.

— «Центр развития ГЧП» формулирует лучшие практики в области государственно-частного партнерства и создает необходимые условия для применения этих знаний в регионах. Я уверен, что подписанное соглашение сформирует комфортные условия для дальнейшей реализации проектов в рамках ГЧП, – резюмировал Игорь Орлов.

На сегодняшний день Ассоциация участников государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП» уже заключила 35 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, региональными институтами развития.

— Не все регионы России сегодня так системно подходят к развитию механизма ГЧП, как Архангельская область, – отметил председатель совета Ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнёв. – Мы надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям количество проектов в сфере государственно-частного партнёрства на территории вашей области увеличится многократно. Сегодня мы планируем поддерживать проекты в сфере транспорта, медицины и в целом в социальном секторе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Губернатор

27 февраля

Сроки ввода пер­вой оче­реди глу­бо­ко­вод­ного порта Архан­гельск обсуди­ли на инвести­ци­он­ном фору­ме в Сочи

27 февраля

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

27 февраля

Игорь Орлов: «Болель­щики дол­жны видеть нас­то­ящий спорт, а не теат­раль­ное предс­та­вле­ние»

27 февраля

В Сочи обсуди­ли перс­пе­ктивы раз­ви­тия АПК «Безо­пас­ный город»

27 февраля

Поморье укрепля­ет связи с Вла­дим­ир­ской областью

27 февраля

Игорь Орлов обрат­ит­ся с Послани­ем к областно­му Соб­ра­нию депутатов

27 февраля

Инвести­ци­он­ный форум в Сочи: под­писа­но пер­вое сог­лаше­ние

27 февраля

Деле­га­ция Поморья рабо­та­ет на инвести­ци­он­ном фору­ме в Сочи

23 февраля

Поклониться севе­ря­нам, отдавш­им свои жизни за Родину

23 февраля

Игорь Орлов поздра­вил севе­рян с Днём защит­ника Отечества

22 февраля

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

21 февраля

Доро­га до Попер­еч­ки: воп­рос на осо­бом конт­ро­ле губер­нато­ра Поморья

21 февраля

Регио­наль­ное отделе­ние РВИО вошло в десят­ку луч­ших в стране

21 февраля

Игорь Орлов: «От­кла­дывать реше­ние воп­роса по под­веде­нию ком­муни­ка­ций к домам мно­год­ет­ных семей недо­пус­тимо»

20 февраля

Игорь Орлов: «На пер­вом месте – ини­ци­атив­ный человек»

20 февраля

Игорь Орлов: «Внед­ре­ние целе­вых моде­лей необ­ходи­мо для эко­но­ми­чес­кого раз­ви­тия области»

19 февраля

В редак­ции газе­ты «Север» Игорь Орлов отве­тил на воп­росы мезенцев

19 февраля

Олег Широ­кий – абсол­ют­ный чем­пи­он мезен­ских кон­ных сорев­нова­ний 2017 года

19 февраля

Игорь Орлов про­вёл встре­чу с руко­водст­вом Мезенс­ко­го района

Похожие новости

27 февраля Губернатор

Игорь Орлов: «Соч­ин­ские дого­вор­ён­ности выве­дут госу­дарст­вен­но-час­тное парт­нёр­ство в регио­не на новый уровень»

27 февраля Губернатор

Инвести­ци­он­ный форум в Сочи: под­писа­но пер­вое сог­лаше­ние

22 февраля Губернатор

Власть Поморья про­дол­жа­ет откры­тый диа­лог с биз­не­сом региона

17 февраля Районы

Поиск балан­са в лесу: малый биз­нес тоже несёт ответст­вен­ность

17 февраля Губернатор

Губер­на­тор рабо­та­ет в Хол­мог­ор­ском районе

21 февраля Экономика

В феде­раль­ном рей­тинге качес­тва про­веде­ния ОРВ Архан­гель­ская область вошла в трой­ку лиде­ров по Севе­ро-Запа­ду

20 февраля Экономика

60 пред­при­ятий Поморья были бес­платно предс­та­влены в петер­бургс­ком Цен­тре импорто­за­ме­ще­ния

17 февраля Экономика

Экспе­рты: Аркти­ка – тер­рито­рия биз­нес-раз­ви­тия

14 февраля Экономика

Архан­гель­ская тор­гово-про­мыш­лен­ная пала­та гото­ва ока­зать сод­ейс­твие аркти­чес­ким биз­нес-проек­там

13 февраля Экономика

Все моно­горо­да полу­чат воз­можность стать тер­рито­ри­ями опе­режа­юще­го развития

11 февраля Экономика

Круп­ней­шие застройщи­ки регио­на под­тверди­ли свое учас­тие в XII Помор­ском стро­итель­ном форуме

10 февраля Экономика

Новод­винс­кий биз­несм­ен стал тысяч­ным получа­те­лем займа фонда мик­рофи­нан­сиро­ва­ния

9 февраля Экономика

На про­дажу выставле­ны паке­ты акций дорож­ных пред­при­ятий Архан­гель­ской области

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия