В рамках инвестиционного форума в Сочи губернатор Архангельской области Игорь Орлов и председатель совета Ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнёв подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает реализацию целого ряда мероприятий для усовершенствования института государственно-частного партнёрства в Архангельской области.

Для этого «Центр развития ГЧП» организует в субъектах РФ систему управления и подготовки проектов государственно-частного партнёрства в соответствии с концепцией «Государство – квалифицированный заказчик». Она, в частности, включает в себя консультирование органов исполнительной власти по вопросам подготовки и реализации проектов ГЧП.

По словам главы региона, сегодня в Архангельской области реализуется около трёх десятков проектов ГЧП, в основном – в области коммунального хозяйства.

— «Центр развития ГЧП» формулирует лучшие практики в области государственно-частного партнерства и создает необходимые условия для применения этих знаний в регионах. Я уверен, что подписанное соглашение сформирует комфортные условия для дальнейшей реализации проектов в рамках ГЧП, – резюмировал Игорь Орлов.

На сегодняшний день Ассоциация участников государственно-частного партнёрства «Центр развития ГЧП» уже заключила 35 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с органами государственной власти, местного самоуправления, региональными институтами развития.

— Не все регионы России сегодня так системно подходят к развитию механизма ГЧП, как Архангельская область, – отметил председатель совета Ассоциации «Центр развития ГЧП» Павел Селезнёв. – Мы надеемся, что благодаря нашим совместным усилиям количество проектов в сфере государственно-частного партнёрства на территории вашей области увеличится многократно. Сегодня мы планируем поддерживать проекты в сфере транспорта, медицины и в целом в социальном секторе.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области