Шенкурск первым в России получил международный сертификат «Безопасное сообщество»

За масштабную работу по профилактике травматизма на своей территории Шенкурск стал первым городом России, получившим статус «Безопасное сообщество» и вошедшим в международную сеть безопасных сообществ, созданную при поддержке Всемирной организации здравоохранения.

Официальная церемония присвоения городу международного статуса состоялась в правительстве Архангельской области 27 июня.

Как отметил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства региона Иван Дементьев, уникальный опыт небольшого На сегодняшний день в международную сеть безопасных сообществ входит около 380 городов по всему миру.старинного города заслуживает особого внимания:

«Профилактика травм – непростая задача, требующая понимания причин и скоординированных действий всех заинтересованных сторон. В Шенкурске организовано системное взаимодействие органов местного самоуправления и государственной власти, бизнеса, учреждений здравоохранения и образования, общественных организаций и научного сообщества. Это – пример объединения всех имеющихся ресурсов в целях обеспечения безопасности жителей и улучшения качества жизни».

По словам руководителя представительства Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, Шенкурск разработал и осуществляет эффективный мониторинг травм и комплексные профилактические мероприятия.

— Шенкурск может стать образцом для других российских городов, – подчеркнула Мелита Вуйнович.

Самое важное – настрой людей

О присвоении Шенкурску статуса «Безопасного сообщества» на церемонии объявил генеральный менеджер Международного центра сертификации безопасных сообществ Гульбранд Шёнберг.

По его словам, он лично посетил город, провёл проверку всей документации и убедился, что Шенкурск соответствует критериям «Безопасного сообщества».

— Присвоение такого статуса – это большая ответственность, – сказала глава Шенкурска Ирина Питолина. – Мы должны продолжать эту работу, находить новые формы мероприятий по профилактике травм. Самое важное: настрой людей, их понимание того, что безопасность в первую очередь зависит от них самих.

Командная работа

Отметим, что соответствие города критериям статуса «Безопасное сообщество» стало результатом работы по реализации российско-норвежского проекта «Популяционно-ориентированная программа профилактики и мониторинг травматизма в Шенкурске» в период с 2014 по 2017 годы.

Его участниками стали городская и районная администрации, министерство здравоохранения и социального обеспечения Норвегии, Северный государственный медицинский университет, Норвежский институт общественного здравоохранения, Архангельский областной медицинский информационно-аналитический центр и Шенкурская центральная районная больница.

Проект поддержали Архангельская областная служба спасения и Архангельское отделение Российского Красного Креста.

Как рассказала Ирина Питолина, основной целью было создание городского реестра травм, а также разработка и внедрение профилактической программы.

Мониторинг помогает профилактике

Реестр начали вести с 2015 года на базе Шенкурской ЦРБ: каждого пострадавшего подробно расспрашивали, где, когда и при каких обстоятельствах он получил травму, что этому предшествовало и что способствовало.

По итогам мониторинга оказалось, что самое травмоопасное время в Шенкурске – вечер воскресенья. Чаще всего люди получают увечья на приусадебных участках.

— Это неудивительно, – пояснила Ирина Питолина. – Практически у каждого жителя города есть приусадебный участок. Люди травмировались при колке дров, работе с инструментами, строительстве индивидуальных жилых домов.

Также на первых позициях среди причин, повлекших травмы, – гололёд.

В рамках профилактической программы были организованы: выпуск брошюр по правилам безопасности, акция «Ледоходы» (популяризация среди жителей противогололёдных накладок на обувь), мероприятия областной службы спасения, помощь пожилым людям, организация профильной страницы в социальной сети «Вконтакте» и серии публикаций в районной газете «Важский край».

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области