В Поморье предприматель впервые лишен лицензии за отсутствие ЕГАИС

На магазин, торгующий алкогольной продукцией, пожаловалась архангелогородка, указавшая на отсутствие у предпринимателя Единой государственной системы учета производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).



Специалисты регионального министерства агропромышленного комплекса и торговли по согласованию с областной прокуратурой провели внеплановую выездную проверку организации, торгующей алкоголем.

Как сообщили в министерстве агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, во время проверки факт отсутствия необходимой системы в указанном в жалобе магазине подтвердился.

Нарушителю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Необходимое оборудование предприниматель установил, но, учитывая характер нарушения, лицензирующий орган вынужден был обратиться в суд с заявлением об аннулировании лицензии.



Судебное заседание состоялось 18 января и несмотря на устранённые нарушения, суд вынес решение аннулировать лицензию на розничную продажу алкогольной продукции. При отсутствии апелляции указанное решение вступит в силу через месяц. Возможно, организация, лишившаяся лицензии, будет его обжаловать.

— Это первый судебный процесс в нашем регионе по аннулированию лицензии за отсутствие у организации ЕГАИС. Сейчас устанавливать данную систему обязаны организации, реализующие алкоголь в городах. С июля этого года аналогичная обязанность появится и у предпринимателей в сельских поселениях. Поэтому о новом оборудовании им необходимо позаботиться заранее, – прокомментировала заместитель министра агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области Ирина Бажанова.

Напомним, система ЕГАИС является обязательной для всех розничных магазинов, торгующих алкоголем. В неё вносится вся информация об алкогольной продукции, начиная с производителя и заканчивая магазином, где она реализована.



Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области