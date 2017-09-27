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В Архангельске обсудили вопросы сохранения фольклора

27 сентября 11:00 Районы

В министерстве культуры региона состоялось совещание специалистов в сфере традиционной народной культуры.

Свои предложения по сохранению и изучению уникального фольклора Поморья озвучили представители министерства культуры и комитета областного Собрания депутатов по культуре и туризму, руководители народных коллективов, учёные, специалисты-практики, а также представители учреждений образования в сфере культуры и Дома народного творчества Архангельской области.

— Ни одна область в России не поёт так, как поёт наше Поморье, – сказала Ирина Иевлева, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии им. А.Я. Колотиловой. – Наша задача – нести это в жизнь на том высоком уровне, каким всегда славились песенные традиции Русского Севера. Для этого с народными коллективами нужно вести систематическую методическую работу.

По словам профессора кафедры культурологии и религиоведения Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ имени М.В. Ломоносова Натальи Дранниковой, в регионе есть недостаток компетентных специалистов, некоторые народные коллективы не соблюдают традиции даже в костюмах.

— В сфере фольклора есть эти проблемы. Не вижу никакой конфронтации между специалистами, но есть несогласованность действий, – резюмировала Наталья Васильевна. – На мой взгляд, будет полезно изучить положительный опыт Вологодской области, где многое было почти утрачено, но за относительно короткий срок они смогли восстановить преемственность. Нам нужна своя единая программа действий, чтобы решить существующие проблемы.

Директор Дома народного творчества Руслан Боднарук отметил, что методическая работа с районными народными коллективами выстраивается в рамках программ региональных фестивалей. Проводятся семинары и мастер-классы, причём не только по хоровому пению, но и по устному народному творчеству и другим жанрам фольклора.

— Северный русский народный хор чтит традиции северного пения, обеспечивая преемственность: старшее поколение артистов всегда передает младшему составу свой опыт и знания, – заявила директор хора Наталья Асадчик. – Наш репертуар сохраняется на протяжении уже 92 лет. Периодически мы возобновляем старые постановки. Благо есть к чьему совету прислушаться: в коллективе работают ветераны – ансамбль «Северные жемчуга», квартет «Журавушки». Мы всегда открыты к взаимодействию с коллегами из районов.

Участники встречи отметили, что могут организовать совместный курс тематических лекций, мастер-классов, семинаров для коллективов из глубинки, в том числе – в формате онлайн.

— Необходимо усилить методическое сопровождение народных коллективов в районах, спланировать и вести работу с их руководителями с привлечением специалистов из профессиональных коллективов Архангельска, педагогов, – подвела итоги встречи министр культуры Вероника Яничек. – Поручаю Дому народного творчества сформировать план мероприятий по методическому сопровождению. 

Следующее совещание по вопросам сохранения фольклора Поморья запланировано на ноябрь.

Министерство культуры Архангельской области

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