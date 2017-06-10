К 100-летию Котласа в городе открыты экопарк и театральный сквер

Юбилейные перемены в городской среде южной столицы Поморья оценили губернатор Архангельской области Игорь Орлов, председатель областного Собрания депутатов Виктор Новожилов и главы муниципальных образований.

У Котласского драматического театра появился обновлённый театральный сквер. В ходе реконструкции выровняли территорию, обустроили дорожки, возвели ограждение.

Парк проектировался с учётом мнений горожан и экспертовНовая пешеходная дорожка соединила три площадки для отдыха горожан. Здесь же установлена сцена, появились необычные арт-объекты.

В сквере планируются выступления артистов и музыкантов, как это было в середине прошлого века.

Авторами идеи и исполнителями проекта стали ландшафтная компания «Август» и Котласский драматический театр.

Первыми опробовали площадку артисты I международного фестиваля уличных театров, который стартовал сегодня в Котласе.

На берегу Северной Двины открыт экопарк. Здесь появились новые пешеходные тротуары и велодорожки, арт-объекты, беседки.

Гордость культурно-паркового комплекса — парк динозавров, связанный с открытиями новых видов доисторических зверей, сделанных в ходе раскопок под Гордость культурно-паркового комплекса – парк динозавровКотласом в начале девятнадцатого века, которые проводил палеонтолог Владимир Амалицкий.

Как рассказал глава муниципального образования «Котлас» Андрей Бральнин, парк проектировался с учётом мнений горожан и экспертов. Сейчас заложена основа комплекса. В дальнейшем работы будут продолжены. Так, ГК «Илим» выделила средства на озеленение зоны отдыха.

— Насколько город становится дружественным к своим жителям, видно по количеству парков и социальных объектов, которые создаются в последние годы. Это большая заслуга и местной власти, и котлашан, и неравнодушных предпринимателей, – оценил перемены губернатор Архангельской области Игорь Орлов. – Уверен, что этот юбилей запомнится не только праздничными мероприятиями, но и хорошими делами на благо людей!

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области