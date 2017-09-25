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140 тысяч рублей выручили на благотворительной ярмарке в доме ребёнка

25 сентября 11:30 Соцзащита Доступная среда
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области
Фото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

«К Поморьюшке на ярмарку» – благотворительная акция под таким названием состоялась в специализированном доме ребёнка для детей с поражением центральной нервной системы. Она прошла в рамках Маргаритинской ярмарки.

На ярмарку в дом ребенка пришли представители областного правительства, руководители многих предприятий области, предприниматели. Благотворительное мероприятие в доме ребёнка проводится уже третий год и с каждым разом собирает все больше гостей.

– В этом году по количеству гостей, мастеров и товаров мы, пожалуй, побили прежние рекорды, – сказала главный врач учреждения Ирина Кравцова.

Действительно, торговые ряды буквально «ломились» от товаров: домашние заготовки, свежая выпечка, игрушки и картины, созданные руками сотрудников, Вышитую вручную картину приобрёл губернатор Игорь Орловвязаные носки и рукавички, куклы-обереги.

Поддержали проект почти 30 социальных учреждений области.

Завершилась ярмарка аукционом.

Картина художницы Юлии Сухих досталась председателю Архангельского областного собрания депутатов Виктору Новожилову. Копчёная щука и пирог с рыбой – министру транспорта Вадиму Кривову. Корзину с овощами и вышитую вручную картину приобрёл губернатор Игорь Орлов.

— В таком творческом и сплоченном коллективе всегда приходят в голову хорошие идеи, направленные на благо малышей, и такой коллектив хочется поддерживать, – заявил глава Поморья.

Вырученные на ярмарке средства – почти 140 тысяч рублей – будут направлены на ремонт и приобретение детских тренажёров для спортивного зала.

Сегодня в областном специализированном доме ребенка воспитывается более 100 детей раннего возраста с поражением центральной нервной системы, врожденными пороками и аномалиями развития.

В 2017 году специализированный дом ребёнка признан лучшим учреждением здравоохранения на всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России» и лучшим учреждением педиатрического профиля на конкурсе Союза педиатров России. Показателен результат работы сотрудников – ежегодно 95 % воспитанников устраиваются в семьи.

В числе последних проектов учреждения – «социальная квартира», предназначенная для занятий, развития бытовых навыков воспитанников. Кроме того, она помогает малышам и их будущим родителям сделать первые шаги навстречу друг другу под присмотром специалистов.

– Это более мягкий путь к знакомству и вхождению ребёнка в новую семью, – пояснил министр здравоохранения Архангельской области Антон Карпунов. – Наши коллеги из Норвегии и Финляндии, которые посещали специализированный дом ребёнка, отметили, что у них такая практика не используется. Я не удивлюсь, если они позаимствуют наш опыт.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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