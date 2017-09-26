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Зональный центр патриотического воспитания открылся в Вельске

26 сентября 10:45 Общество Молодежь
Фото пресс-службы ГАУ АО «Патриот»
Фото пресс-службы ГАУ АО «Патриот»

В Вельске открыли очередной, уже девятый в Архангельской области зональный центр патриотического воспитания.

Центр создан на базе военно-патриотического клуба «Отечество». Свидетельство о регистрации и комплект снаряжения руководителю зонального центра Марии Варавиной вручил директор ГАУ Архангельской области «Патриот» Евгений Корнюх.

— В Вельском районе достаточно большое количество патриотических организаций, есть своя история кадетского образования в школах и центрах дополнительного образования. Зональный центр станет площадкой для объединения общественников района, даст возможность развиваться, проводить больше мероприятий, поможет сформировать более продуманную систему военно-патриотического воспитания детей, – сказал Евгений Корнюх.

Он подчеркнул, что зональный центр создан на базе ВПК «Отечество» неслучайно. Об этом полгода назад договорились местные общественники в ходе профильного круглого стола.

Руководитель зонального центра патриотического воспитания Мария Варавина подчеркнула:

«Мы планируем проводить работу совместно с органами государственного управления, общественными организациями, школами Вельского района. Приглашаем к сотрудничеству коллег из Шенкурского и Устьянского районов».

В ходе церемонии открытия в ряды юнармейцев вступили 24 курсанта клуба «Бастион».

Кроме этого, состоялись ещё несколько мероприятий: открытие памятника ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, круглый стол патриотических объединений, установка на домах ветеранов Великой Отечественной войны красных звёзд в рамках проекта «Дом со звездой».

Добавим, до конца 2017 года в Архангельской области будут открыты ещё несколько зональных центров патриотического воспитания. До конца 2020 года они должны появиться во всех муниципалитетах Поморья.

Напомним, комплектование центров массогабаритными макетами оружия, оргтехникой, методическими материалами и другим снаряжением ведётся в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014–2020 годы)».

ГАУ Архангельской области «Патриот»

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