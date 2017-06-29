Сведения о границах объектов землеустройства необходимо вносить в ЕГРН

Кадастровая палата предупреждает: отсутствие сведений о границах объектов землеустройства в реестре недвижимости создаёт неудобства всем участникам имущественных отношений.

Проблемы могут возникнуть как в области регулирования земельных отношений, так и при определении налогооблагаемой базы. Кроме того, потенциальные покупатели не могут оценить месторасположение объекта недвижимости, что повышает риск совершения сделок.

На сегодняшний день российское законодательство к объектам землеустройства относит территории субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населённых пунктов и территориальные зоны (зоны, определённые градостроительным зонированием: жилые, общественно-деловые, производственные, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры и другие), а также части указанных территорий и зон.

В настоящее время материалы территориального планирования разработаны большинством муниципальных образований, расположенных на территории Архангельской области и Нененецкого автономного округа. Однако данная информация носит лишь описательный характер и не содержит сведений о координатах границ.

В соответствии с законодательством, органы государственной власти и местного самоуправления после утверждения материалов территориального планирования, обязаны направлять в орган регистрации прав копии нормативно-правовых актов об установлении или изменении границ административно-территориальных единиц и территориальных зон с обязательным приложением к ним документа, отображающего в текстовой и графической формах сведения о местоположении границ, площади и иных характеристиках объекта землеустройства.

Сейчас в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения лишь о границах 34 муниципальных образований из 226, расположенных на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, и о границах 25 населенных пунктов – из 3999 существующих. Сведения о границах субъектов и границах территориальных зон вообще отсутствуют.

После внесения сведений о границах объектов землеустройства в реестр недвижимости, данные об их местоположении приобретают доступный характер и отображаются на публичной кадастровой карте, размещенной на официальном сайте Росреестра.

В январе 2017 года Правительством Российской Федерации утверждены 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

В феврале 2017 года в Архангельской области и Ненецком автономном округе были утверждены «дорожные карты» внедрения в регионе целевых моделей «Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества» и «Регистрация права собственности на земельные участки и объекты недвижимого имущества».

Наличие в реестре недвижимости актуальных сведений о границах объектов землеустройства позволит сократить сроки постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и повысить качество регистрационного процесса.



Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по Архангельской области и Ненецкому автономному округу