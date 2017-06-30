Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев проинспектировал возведение новых домов в Плесецком районе, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.

Сегодня в посёлке Оксовский возводится три новых дома. Первый – двухэтажный – строится по адресу Левачёва, 8. В настоящее время строители закончили кирпичную кладку и монтируют кровлю.

На улице Левачёва, 8 в Оксовском возводится новый двухэтажный дом– Параллельно ведутся работы по обустройству сетей. Все комплектующие для монтажа внутренних систем отопления и водоснабжения уже на месте. Оборудование для наружных сетей поступит на следующей неделе, поэтому



многие виды работ будут вестись параллельно, – рассказал руководитель подрядной организации Александр Крутиков.

Ещё два трёхэтажных дома строятся на улице Новой. Сейчас на объекте ведутся кровельные работы, в первом доме уже началась внутренняя отделка. После сдачи объектов Плесецкий район полностью завершит реализацию областной программы переселения из аварийного жилья.

— Люди, которые должны въехать в новые квартиры этой осенью, держат строительство на контроле: приходят, смотрят, помогают по мере сил. При этом все просьбы будущих новосёлов стараемся выполнять в индивидуальном Андрей Поташев обсудил с руководством района и строителями детали строительствапорядке, чтобы потом не было претензий к месту расположения розеток, светильников и других элементов, – отметил глава Плесецкого района Алексей Сметанин.

Общая площадь новых домов – две с половиной тысячи «квадратов». Строители обещают сдать объекты осенью 2017 года.

— Завершающий этап программы переселения находится под постоянным контролем министерства. На объекты строительства регулярно выезжают наши специалисты. Новые квартиры с нетерпением ждут новосёлы, поэтому мы прикладываем все силы, чтобы сдать новые дома в срок, – подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев.

Всего за время действия региональной программы (с 2013 по 2017 годы) в Плесецком районе построен 31 многоквартирный дом общей площадью больше четырёх тысяч квадратных метров. В новые дома переселены 205 человек.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области