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Андрей Поташев:
«Новые дома для переселенцев в Оксовском будут сданы до конца года»

30 июня 17:15 Районы Плесецк Расселение аварийного жилья
После сдачи объектов Плесецкий район полностью завершит реализацию областной программы переселения из аварийного жилья
После сдачи объектов Плесецкий район полностью завершит реализацию областной программы переселения из аварийного жилья

Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Андрей Поташев проинспектировал возведение новых домов в Плесецком районе, предназначенных для переселения граждан из аварийного жилья.

Сегодня в посёлке Оксовский возводится три новых дома. Первый – двухэтажный – строится по адресу Левачёва, 8. В настоящее время строители закончили кирпичную кладку и монтируют кровлю.

На улице Левачёва, 8 в Оксовском возводится новый двухэтажный дом– Параллельно ведутся работы по обустройству сетей. Все комплектующие для монтажа внутренних систем отопления и водоснабжения уже на месте. Оборудование для наружных сетей поступит на следующей неделе, поэтому 

многие виды работ будут вестись параллельно, – рассказал руководитель подрядной организации Александр Крутиков.

Ещё два трёхэтажных дома строятся на улице Новой. Сейчас на объекте ведутся кровельные работы, в первом доме уже началась внутренняя отделка. После сдачи объектов Плесецкий район полностью завершит реализацию областной программы переселения из аварийного жилья.

— Люди, которые должны въехать в новые квартиры этой осенью, держат строительство на контроле: приходят, смотрят, помогают по мере сил. При этом все просьбы будущих новосёлов стараемся выполнять в индивидуальном Андрей Поташев обсудил с руководством района и строителями детали строительствапорядке, чтобы потом не было претензий к месту расположения розеток, светильников и других элементов, – отметил глава Плесецкого района Алексей Сметанин.

Общая площадь новых домов – две с половиной тысячи «квадратов». Строители обещают сдать объекты осенью 2017 года.

— Завершающий этап программы переселения находится под постоянным контролем министерства. На объекты строительства регулярно выезжают наши специалисты. Новые квартиры с нетерпением ждут новосёлы, поэтому мы прикладываем все силы, чтобы сдать новые дома в срок, – подчеркнул министр ТЭК и ЖКХ Андрей Поташев.

Всего за время действия региональной программы (с 2013 по 2017 годы) в Плесецком районе построен 31 многоквартирный дом общей площадью больше четырёх тысяч квадратных метров. В новые дома переселены 205 человек.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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