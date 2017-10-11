Экспонаты музея расскажут, как развивалась экономика Поморья

12 октября в 17.00 в Гостиных дворах откроется новая выставка – «Архангельская область: трудовая биография»

Новая выставка, приуроченная к 80-летию Архангельской области, наглядно продемонстрирует основные направления экономики Поморья, определяющие роль региона в судьбе России.

Машиностроение, деревообработка, достижения водорослевого комбината и другие направления будут воплощены в уникальных экспонатах музея. Каждому из них посвящен свой раздел, который представляет важнейшие моменты и характеристики стратегически приоритетных отраслей, историю и научно-технические достижения ведущих предприятий региона.

Основу выставочного проекта составят фотографические и документальные материалы, а также подлинные предметы из фондов музея. Среди центральных экспонатов – коллекция пил, модели судов, связанные с освоением Арктики, символы советского времени, предметы быта и другие. По словам организаторов, посетителям приготовлены сюрпризы. Например, специальная тематическая площадка, где они почувствуют себя в атмосфере семидесятых годов.

Министерство культуры Архангельской области