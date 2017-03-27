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Игорь Орлов:
«За каждым событием арктического форума – практические решения»

27 марта 12:00 Арктика – территория диалога Арктика

На оперативном совещании в правительстве области, открывающем неделю арктического форума, говорили о готовности Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района к приёму гостей этого масштабного мероприятия.

Накануне Игорь Орлов лично проверил готовность основных объектов и главных форумных площадок.

— Проведена большая подготовительная работа. К форуму всё готово. Теперь необходимо достойно провести само мероприятие и решить задачи, которые стоят перед нами в рамках этого события, – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что в работе форума «Арктика – территория диалога» примут участие государственные деятели, определяющие направление развития как страны в целом,так и Архангельской области в частности.

Губернатор напомнил членам регионального правительства о необходимости максимально эффективно использовать площадки форума для встреч, дискуссий, переговоров.

— За каждым событием форума стоят практические решения. Задача каждого, кто будет участвовать в этой работе, – провести встречи по своим отраслям и обсудить имеющиеся проблемы, – сказал Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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