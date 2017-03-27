Открыт приём заявок на конкурс АСИ «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»

Агентство стратегических инициатив продолжает приём заявок на VI всероссийский конкурс журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи».
Конкурс проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.
Церемония награждения победителей состоится в Москве в июне 2017 года.
Для участия в конкурсе принимаются материалы (публикации, информационные сообщения, радио-, телесюжеты, иллюстрации и фотоматериалы), размещённые в СМИ в период со 2 июня 2016 года по 1 мая 2017 года.
Каждый материал – это отдельная заявка на конкурс. Участник может подать неограниченное количество работ.
Подать заявку и узнать подробности об условиях и номинациях можно на сайте Агентства стратегических инициатив.