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Открыт приём заявок на конкурс АСИ «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи»

27 марта 14:15 Бизнес

Агентство стратегических инициатив продолжает приём заявок на VI всероссийский конкурс журналистов «Предпринимательство в России: история, проблемы, успехи».

Конкурс проводится при поддержке информационного агентства ТАСС.

Церемония награждения победителей состоится в Москве в июне 2017 года.

Для участия в конкурсе принимаются материалы (публикации, информационные сообщения, радио-, телесюжеты, иллюстрации и фотоматериалы), размещённые в СМИ в период со 2 июня 2016 года по 1 мая 2017 года.

Каждый материал – это отдельная заявка на конкурс. Участник может подать неограниченное количество работ.

Подать заявку и узнать подробности об условиях и номинациях можно на сайте Агентства стратегических инициатив.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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