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В День России в Москве пройдёт праздник национальностей

8 июня 14:20 События Межнациональные отношения
Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Москвы
Фестиваль организован Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Москвы

В День России 12 июня в самом центре столицы на Пушкинской площади пройдет фестиваль «Многонациональная Россия», организованный Федеральным агентством по делам национальностей при поддержке Правительства Москвы.

— 12 июня – самый молодой праздник нашей страны, но, несмотря на это, я уверен, что он должен объединять всех россиян, чтобы все народы России могли почувствовать себя единой страной, – подчеркнул руководитель ФАДН России Игорь Баринов. – Символично, что наш фестиваль – одно из ключевых событий празднования Дня России – пройдёт в самом центре столицы.

Для москвичей и гостей города будут выступать звёзды эстрады, популярные национальные музыкальные коллективы, работать творческие мастерские.

В 12:00 начнёт работу фестивальный городок.

В шатре «Страна мультфильмов» детям и взрослым покажут мультфильмы из цикла «Мульти-Россия» о разных народах и городах нашей многонациональной страны; в шатре «Страна ремесел» установят настоящую кузницу с молотом и наковальней – всем, что нужно, чтобы выковать монетку на счастье, и гончарный круг для создания шедевров из керамики; в шатре «Страна кукол» будет работать мастерская и выставка кукол в национальных костюмах – это работы победителей всероссийского детского конкурса, который проводят ФАДН России и ИД «Аргументы и Факты».

На аллеях Тверского бульвара откроется уникальная выставочная экспозиция «Страна в деталях», демонстрирующая разнообразие всех 85 регионов России. Также в течение всего дня будут работать ярмарочные ряды с диковинными товарами и национальными лакомствами.

Кульминацией фестиваля станет большой концерт с участием популярных национальных коллективов и исполнителей.

Концерт начнется в 15:00 музыкально-танцевальной импровизацией от молодёжных национальных объединений. Затем начнется большая концертная программа с участием начинающих исполнителей и звёзд эстрады.

Федеральное агентство по делам национальностей России

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