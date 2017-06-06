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Архангельские и вологодские дорожники сразятся за выход в финал всероссийского чемпионата «Лучший по профессии»

6 июня 14:30 Строительство дорог

В четверг, 8 июня в Архангельске состоится первый этап III всероссийского чемпионата профессионального мастерства «Лучший по профессии». Будут соревноваться дорожники Вологодской и Архангельской областей, претендующие на победу и выход в финал чемпионата.

Напомним, всероссийский чемпионат профессионального мастерства «Лучший по профессии» учрежден Федеральным дорожным агентством. В 2015 году он стартовал по всей России. Основой для него послужил конкурс дорожников «Лучший по профессии» 2014 года, состоявшийся на одном из участков реконструируемой трассы М-8 под Архангельском.

Архангельская область стала первым регионом, где возродили традицию  демонстрировать навыки и умения профессионального мастерства. В числе участников чемпионата – лучшие представители дорожных подрядных организаций, выполняющих государственные заказы на автомобильных дорогах общего пользования.

В этом году местом проведения конкурса дорожников станет принятая в федеральную собственность с 1 января 2017 года автодорога от Архангельска до аэропорта Талаги. Начало состязаний – 8 июня в 9:00. Место проведения – отметка км 3+500 подъезда к аэропорту Талаги (Краснофлотский остров).

В состязаниях примут участие девять команд вологодских и архангельских подрядных организаций, работающих на федеральных автодорогах Упрдор «Холмогоры».

Приглашаются СМИ.

Контактное лицо: менеджер по связям с общественностью ФКУ «Упрдор «Холмогоры» Елена Москалёва, телефон +7 921 830-62-69.

ФКУ Упрдор «Холмогоры»

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