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Создание единой системы ТБО: предварительный этап завершён

26 января 18:30 Экология

Работу по реализации концессионного соглашения в сфере создания межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых бытовых отходов необходимо активизировать. Об этом заявил председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев, подводя итоги рабочего совещания, в котором приняли участие представители профильных министерств и ведомств, органов местного самоуправления и концессионера – ЗАО «Управление отходами».

Напомним, концессионное соглашение о создании межмуниципальной системы было подписано в конце 2013 года. В соответствии с проектом, система включает в себя полигон, мусоросортировочную станцию, мусороперерабатывающий завод, комплексное транспортное решение и предназначена для обслуживания нужд жителей Архангельска, Северодвинска, Новодвинска и Приморского района – то есть, практически половины населения области. Ввод в эксплуатацию системы позволит решить ряд наболевших проблем в сфере утилизации твердых бытовых отходов, с которыми уже столкнулись крупнейшие города региона.

Однако, подготовительный этап реализации проекта затянулся. Связано это с тщательным подходом к выбору земельного участка для размещения элементов межмуниципальной системы. В соответствии с требованиями законодательства, такой участок должен соответствовать 19 критериям.

— Было рассмотрено и исследовано шесть земельных участков, – отметил в ходе совещания министр природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Константин Доронин. – В конечном итоге, приоритет был отдан участку в районе Рикасихи. Он соответствует требованиям законодательства, удобен с точки зрения логистики.

Предложенный вариант устраивает и концессионера, заявил представитель ЗАО «Управление отходами» Павел Бесшапов.

— По нашим ощущениям, других участков, которые полностью соответствовали бы всем требованиям, рядом с архангельской агломерацией просто нет, – сказал он.

Также в ходе совещания были рассмотрены вопросы, связанные с инфраструктурным и транспортным обеспечением межмуниципальной системы: уточнены схема движения большегрузной техники и объём дополнительных электрических мощностей.

— Предварительная проработка проекта находится на завершающем этапе. Необходимо приступать к стадии практической реализации, – подчеркнул Алексей Алсуфьев.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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