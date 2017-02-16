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Мультитач-стол и субмарина в разрезе: новая экспозиция Северодвинского краеведческого музея

16 февраля 18:35 Северодвинск

17 февраля в 18:00 в Северодвинском городском краеведческом музее откроется постоянная экспозиция «Молотовск. Северодвинск. ХХ век».

Эта выставка стала итогом многолетней научной работы сотрудников музея. ХХ век раскроется через истории людей, семей и коллективов, которые стали активными участниками становления молодого города.

Широко освещена в экспозиции деятельность градообразующих предприятий. Неслучайно смысловым центром экспозиции стал объёмный макет подводной лодки проекта 667А, строительство которой дало старт самой многочисленной в отечественном кораблестроении серии стратегических подводных ракетоносцев.

Главным интерактивным объектом выставки станет мультитач-стол с виртуальной экскурсией «Молотовск–Северодвинск. Хроника событий». События каждого года послевоенной истории города сопровождаются историческим комментарием и проиллюстрированы фотографиями из фондов музея.

Министерство культуры Архангельской области

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