Стенограмма Послания губернатора Игоря Орлова областному Собранию депутатов

Добрый день, уважаемые депутаты областного Собрания.

Уважаемые коллеги, земляки!

Мы вошли в новый трудовой год. Это предполагает формирование планов, постановку новых задач, определение приоритетов. Нам следует грамотно рассчитать свои силы и ресурсы.

В предыдущие годы вся наша деятельность была направлена на раскрытие мощного потенциала региона, на улучшение качества жизни людей. Отмечу, что все основные задачи, сформулированные в Послании на 2016 год, выполнены.

Мы не можем допустить, чтобы годы нашей работы стали временем упущенных возможностей. И, безусловно, будем по-прежнему рассчитывать на поддержку всех северян, на их деятельное участие в обновлении всех сторон жизни Архангельской области, гражданскую инициативу и солидарную ответственность за то, каким быть региону уже сегодня и завтра.



Главы МО: это ваше время!

Свобода обретается личной ответственностью каждого на своём месте, за своё дело. Ответственность за развитие страны, за позитивные изменения в регионе, как в семье, – должна быть взаимной. Только благодаря активным действиям, инициативе каждого человека можно рассчитывать на новый результат. Нам надо переломить традиционное сознание «дай мне» на разумное «возьми моё». Именно в этом мы видим приоритет в построении правового государства и гражданского общества. И здесь неоценима роль муниципальных образований. Обращаюсь к главам: это ваше время.

Именно своим поведением, отношением к жизни, к своему делу, к окружающим мы сегодня формируем то социальное пространство, в котором живет наша молодёжь и воспитываются наши дети. Наша способность быть в ответе за происходящее во сто крат сильнее наставлений и поучений помогает им стать свободными, творческими личностями.

Сферы производства и экономики должны быть подчинены социальной целостности, гармонично вписаны в жизненный мир, где традиция и обновление культурного потенциала связаны воедино.



И это не что иное, как возвращение к нашим традиционным нравственным ценностям, где главными элементами социального пространства выступают человек, семья, общество.

Кадры для настоящего и будущего

Нам необходимо проработать эффективный механизм отбора квалифицированных кадров для государственной службы и создать условия для должностного роста. В систему управления регионом должны приходить люди, прошедшие муниципальную или производственную школу. Их опыт, несомненно, будет востребован современной системой управления.

Безусловно, необходимо продолжить работу по подготовке и переподготовке служащих всех уровней власти.

Власть должна не столько руководить, сколько выполнять роль модератора, формируя механизмы социального партнерства и взаимодействия между основными социальными группами, организовывать совместную работу делового, научного, инженерного сообществ для формирования общих целей развития региона и выработки методов их достижения.

Таким путём и формируется государственно-частное партнерство, которое подчинено общественным интересам.

Акцент – на проектное управление

Новые подходы в системе управления работают на нас: я имею в виду проектный и командный методы, при которых одна проблема рассматривается в разных измерениях и получает комплексное решение.

Мы должны скоординировать работу федерального, регионального и муниципального уровней, найти способ, чтобы все решали единую задачу. Система управления данной работы – зона ответственности агентства стратегических разработок.

В регионе есть примеры успешных проектов. За короткий период проект по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг был реализован и уже перестал быть собственно проектом.

Сегодня требуется максимально расширить спектр социально значимых для населения услуг, предоставляемых через многофункциональные центры. Такой разницы в количестве муниципальных услуг, которые оказываются в различных муниципальных образованиях через МФЦ (от 2 до 27), быть не должно. Задача руководителей муниципалитетов – обеспечить равные возможности для всех граждан, которые пользуются услугами МФЦ.

МФЦ поможет развивать бизнес

Предоставление в МФЦ комплексных услуг (по жизненным ситуациям) – еще одно перспективное направление развития системы.

Многофункциональные центры являются одним из нефинансовых инструментов улучшения инвестиционного климата в регионе. Поэтому пристального внимания требует организация их деятельности, ориентированной на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных услуг представителям бизнес-сообщества.

Опыт других субъектов Российской Федерации свидетельствует, что ресурс развития МФЦ не исчерпан. Прошу министерство связи и информационных технологий представить конкретный план действий, учитывающий в том числе и опыт других регионов, по раскрытию потенциала многофункциональных центров.

Перевод услуг в электронный вид позволит повысить их доступность, снизить коррупционные риски, сократить временные и финансовые затраты государства и граждан. Доля граждан, использующих механизм получения услуг в электронной форме, к 2018 году должна составить не менее 70 %.

Проектный метод для развития территорий

Внедрение проектного метода необходимо распространить также на решение задач по комплексному развитию территорий. Новые формы развития муниципалитетов, построенные на глубокой интеграции с региональной властью, бизнес-сообществом и, главное, жителями, позволят выявить «узкие места», определить точки роста и запустить новый виток развития территорий.

Система управления территориальным развитием Архангельской области должна включать в себя территориальное планирование, организационную структуру, градостроительную политику, а также кластерный анализ как инструментарий управления территориальным развитием. Тогда мы сможем говорить не о выживании, а о планомерном развитии. Да, это амбициозный проект, требующий значительного приложения сил. Прошу Председателя Правительства Архангельской области взять этот вопрос под личный контроль.

Новый подход к управлению предусматривает качественно новую, профессиональную систему взаимоотношений региональной и муниципальной власти. Считаю необходимым рассмотреть вопрос создания в экономическом блоке правительства отдельного подразделения, отвечающего за экономическое развитие муниципалитетов.

Малый и средний бизнес должен подключаться к кластерам

Инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса в регионе, продемонстрировавшая свою эффективность, не может оставаться неизменной. Важно привлекать для ее развития ресурсы и средства общественных и профессиональных объединений предпринимателей, крупных компаний, научных учреждений и учебных заведений.

И сегодня наша задача, во-первых, интегрировать представителей малого и среднего предпринимательства в замещение высокотехнологичных ниш в производственных цепочках крупного бизнеса. По сути, такая деятельность уже ведется участниками территориальных кластеров. Во-вторых, помочь с поиском новых, перспективных направлений деятельности с учетом имеющихся научно-технологических заделов и перспектив развития региона в целом.

Поручаю Корпорации развития совместно с учебными заведениями региона, общественными организациями и предприятиями продолжить активную работу по развитию территориальных кластеров в регионе, а также по созданию и поддержке современных перспективных направлений развития малого и среднего бизнеса.

Уважаемые коллеги! Широкое вовлечение граждан во все жизненные процессы Президент в своем Послании охарактеризовал как «особую примету времени».

На федеральном уровне установлен достаточно широкий перечень форм участия населения в осуществления местного самоуправления. Насколько эффективно они сегодня используются нами?

Слышать общественность

Информационная открытость позволяет оказывать влияние на органы власти, укрепляет действенность и эффективность общественного контроля за их деятельностью.

Общественные советы при органах местного самоуправления, которые должны быть созданы к июлю 2017 года, могут стать инструментом принятия управленческих решений с учетом мнения профессионального сообщества и широкой общественности. Формы работы общественных советов должны быть самими разнообразными: это и взаимодействие с правозащитными, религиозными и иными некоммерческими организациями, и учет мнения профессиональных предпринимательских сообществ, и регулярный диалог с гражданами.

На встречах с людьми в любой точке региона мы видим отклик на наши действия и их желание преобразовать для комфортной жизни нашу область, сделать ее лучше для своих детей и семьи, для жизни в обществе, основанном на доверии и взаимной ответственности.

Курс на разгосударствление социальной сферы

В Послании Федеральному Собранию Президент особо отметил: «Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО в социальную сферу вёл к повышению её качества».

Не случайно в стратегических и программных документах на всех уровнях управления, в том числе и в Архангельской области, взят курс на разгосударствление социальной сферы.

В нашем регионе создаются условия для включения негосударственных организаций в сферу социального обслуживания. Так, в бюджете Архангельской области в 2017 году предусмотрено 15 млн рублей на выплату компенсации за предоставление социальных услуг юридическим лицам, включенным в реестр поставщиков социальных услуг, – а их на 1 декабря 2016 года зарегистрировано 10.

Очевидно, что для некоммерческого сектора это означает появление новых возможностей и оформление нового типа НКО, которые будут нуждаться в специальных мерах поддержки с учетом их специфики. Кроме того, НКО фактически должны осуществить переход от реализации отдельных инициатив к деятельности по оказанию государственных и муниципальных услуг.

Тренд в ЛПК – лесовосстановление

Природа – это не просто источник неисчерпаемых ресурсов. Отношение к ней является прямым показателем цивилизованности общества. Общей глобальной задачей для всех является формирование нового типа взаимоотношений человека и природы.

Для нашего лесного региона – это особенно актуально. Поэтому считаю, что неустанное внимание следует уделить рациональному природопользованию, прежде всего восстановлению лесов.



В 2016 году лесовосстановительные работы выполнены на площади 63,5 тысячи гектаров, что превысило плановые показатели.

Восстановлению подлежат все участки, вышедшие из рубки – как вырубленные, так и погибшие вследствие пожаров и ветровалов. На 2017 год запланировано восстановление 65 тысяч гектаров лесного фонда.

Для достижения рационального использования лесов необходимо стремиться к положительному балансу покрытых лесом площадей. С этой целью в 2016 году было принято решение о модернизации Устьянского лесного селекционно-семеноводческого центра. Проведенные работы позволяют увеличить количество саженцев с закрытой корневой системой с 3,5 млн штук, выращенных в 2016 году, до 5 млн штук в 2017 году. В 2018 году количество выращенных сеянцев планируется увеличить до 9 млн штук.

Экология региона – здоровье жителей

В зоне внимания правительства Архангельской области находятся особо охраняемые природные территории. Наша цель – сохранить и поддержать те уникальные территории, которые важны для экологии региона, для жизни будущих поколений.

Правительству региона необходимо разработать план развития особо охраняемых природных территорий, который должен быть вынесен на рассмотрение общественности, представительных органов власти, арендаторов в срок до 1 июля текущего года.

Отдельного внимания заслуживает вопрос использования и охраны имеющихся в области запасов воды.

Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области необходимо провести анализ влияния сбрасываемых сточных вод на состояние водных объектов и подготовить предложения в части проведения комплекса мероприятий по повышению качества водных ресурсов и проведению экологической реабилитации наиболее пострадавших от антропогенной деятельности водных объектов.

Привлечь федеральные средства на геологоразведку

Архангельская область – без преувеличения, богатейшая по запасам полезных ископаемых.

Отмечу при этом, что в промышленное освоение вовлечен далеко не весь природно-ресурсный потенциал региона. Но по тем месторождениям, на базе которых созданы крупные горнодобывающие производства, уже сегодня близятся сроки исчерпания рентабельных эксплуатируемых запасов.

Так, в прошлом году алмазодобытчиками региона была поднята проблема стремительного погашения разведанных запасов алмазов, которое не компенсируется их воспроизводством.

Для постепенного преодоления негативных тенденций в состоянии минерально-сырьевой базы алмазов необходимо значительно усилить геологоразведочные работы.

Поручаю министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области совместно с министерством экономического развития Архангельской области организовать взаимодействие с Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра) по вопросу выделения (на эти цели) средств федерального бюджета.

«Быть на шаг впереди»

Уважаемые коллеги! Мы живем в интересное время – стремительное, требовательное, открытое. И чтобы достичь успеха, надо действовать нестандартно, быть на шаг впереди. Мы твердо стоим на ногах и четко понимаем свои цели. Поэтому новые задачи нам по силам.

Еще раз подчеркну основные темы своего Послания.

Первое. Солидарная ответственность общества и власти за деятельность сегодня – для новых возможностей завтра. Внедрение проектного метода в систему управления в целях перезагрузки деятельности региональной и муниципальной власти будет благоприятствовать комплексному развитию территорий.

Второе. Активное использование ресурсов НКО в системе социального обслуживания населения Архангельской области для обеспечения доступности и высокого качества социальных услуг.

Третье. Внимание к проблемам экологии региона в целях передачи будущим поколениям территорий российской Арктики с сохранёнными и приумноженными природными богатствами.

Хотя из поколения в поколение должна бережно передаваться не просто территория. В результаты нашего труда заложены вся культура и история Поморья, наш северный характер, основанный на решительности, выносливости, оптимизме и вере. Именно этим «заряжаются» наши дети, принимая от нас эстафету на славном пути длиною в необъятную Архангельскую область.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области