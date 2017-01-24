Молодежь Поморья приглашают на психологический тренинг

Областной «Центр поддержки молодой семьи» приглашает всех желающих посетить бесплатный семинар-тренинг «Мужчина и женщина».

На тренинге расскажут, как накапливается мужская и женская энергия, а также помогут найти решение проблем в отношениях с противоположным полом.

— Участники тренинга смогут проанализировать свой прошлый опыт, по-новому увидеть важные моменты личной жизни, осознать причины неудач и понять, как построить гармоничные отношения, – рассказал психолог центра Дмитрий Пашовкин.

Тренинг состоится 27 января и 2 февраля в 18.00 по адресу: г. Архангельск, ул. Ломоносова, дом 269 , центральный вход, 2 этаж («Молодёжный центр»)

Записаться на занятия можно по телефонам: (8182) 21-17-44 или 8-911-670-53-53.

ГАУ «Центр поддержки молодой семьи»