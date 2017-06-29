Пути развития молодёжного добровольчества обсудили в Архангельске

Опытом работы по реализации актуальных практик, направленных на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, поделились участники круглого стола «Пути развития молодёжного добровольчества в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и детства», который прошел в областном Центре поддержки молодой семьи.

В заседании приняли участие представитель Фонда апостола Андрея Первозванного Павел Федосов и представители общественных и государственных организаций Поморья, которые поделились инициативами по приобщению молодёжи к идеям безвозмездного служения обществу.

Так, представитель Архангельской и Холмогорской епархии Андрей Слиняков рассказал о новом молодежном волонтёрском православном движении «Благо». Председатель общественной организации «Красный Крест» Наталья Голубева – о том, как работать и привлекать молодежь для работы с нуждающимися, руководитель благотворительной организации «Рассвет» Елена Ермолина – о работе с подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Эффективными практиками работы по формированию ответственного родительства поделилась педагог-психолог Архангельского центра социальной помощи семье и детям Ирина Пономарёва.

— Молодёжь – наиболее активная составляющая нашего общества, поэтому необходимо формировать у них активную гражданскую позицию. Развитие добровольчества – наша цель. И сейчас мы убедились в востребованности и результативности представленных участниками заседания практик, – отметила заместитель директора Центра поддержки молодой семьи Ольга Миловидова.

В заключение круглого стола представитель Фонда апостола Андрея Первозванного пригласил всех желающих принять участие в «Школе общественного действия» в Ульяновске, где обучают конструктивному социальному партнёрству и заметил, что, возможно, такое обучение будет организовано и в Архангельске.

ГАУ АО «Центр поддержки молодой семьи»