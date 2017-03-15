«Наследники Ломоносова» блеснут знаниями истории освоения Арктики

17 марта в Архангельске начнутся съёмки третьего сезона региональной телевизионной гуманитарной олимпиады «Наследники Ломоносова». Полуфинальные игры получили общую тему: «Освоение Арктики. Забытые экспедиции».

Напомним, интеллектуальный турнир организован министерством образования и науки Поморья по инициативе губернатора региона Игоря Орлова.

Победители получают право участия в проекте Первого канала «Умницы и умники» без каких-либо дополнительных испытаний. Более того, все расходы, связанные с поездкой ребят в Москву, берёт на себя область.

Третий сезон олимпиады «Наследники Ломоносова» стартовал в середине января. Около ста старшеклассников почти со всей области написали эссе, по итогам оценки которых были отобраны 33 участника телевизионного этапа олимпиады «Наследники Ломоносова».

– Съёмки начнутся с полуфиналов. Игры состоятся 17 и 18 марта. На этот раз для юных интеллектуалов подготовлены задания, посвящённые истории освоения Заполярья и арктических широт, – рассказал министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Финал олимпиады «Наследники Ломоносова» состоится в мае 2017 года.

Министерство образования и науки Архангельской области