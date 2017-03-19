Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

В САФУ завершается подготовка ключевых объектов к арктическому форуму

19 марта 15:40 Арктика – территория диалога Арктика Архангельск
В новом павильоне разместится выставка перспективных арктических проектов
В новом павильоне разместится выставка перспективных арктических проектов

В проведении IV Международного форума «Арктика – территория диалога» будут задействованы около 46 тысяч квадратных метров площадей: главный и второй корпуса САФУ, построенные к Форуму объекты – здание Центра  коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП 2), выставочный павильон, новое общежитие. 

Решением Наблюдательного совета САФУ на период подготовки и проведения Форума эти площади переданы Фонду «Росконгресс». Сегодня журналистам показали, как университет готовится к знаковому мероприятию.

Масштабные ремонтные работы проведены в главном и втором корпусах университета. Отремонтированы аудитории, лестницы, переходы, холлы. В актовом зале вуза проведена реконструкция стен и пола, установлена новая система освещения, обновлена «одежда» сцены. Отремонтирован спортзал университета, который на время Форума планируется отвести под зону общения гостей, реконструирован ряд аудиторий: некоторые из них объединены, что позволило увеличить площадь помещений для проведения тематических секций и других мероприятий.

Как сообщил начальник управления строительства САФУ Сергей Попков, работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме. Основные подготовительные работы в главном корпусе планируют завершить уже сегодня. Впереди – монтаж оборудования и установка мебели.  

К масштабному мероприятию облицованы фасады дворовой части главного и третьего корпусов САФУ. Завершается подготовка здания ЦКП 2: произведен монтаж и пусконаладка инженерных систем. В помещениях общей площадью 1500 квадратных метров будет расположен пресс-центр, а также зона питания. Само здание соединено надземным переходом с главным корпусом университета. После окончания Форума строение передадут ученым университета: здесь будет расположено современное научное оборудование и лаборатории.

1500 квадратных метров – под выставку 

Гостей готовится принять и новый выставочный павильон площадью 1500 квадратных метров. Основные работы уже закончены, осталось подключить систему электроснабжения, постелить напольное покрытие и завершить отделку вспомогательной зоны. Отопление здания на время проведения мероприятий предусмотрено с помощью электрических систем.

Уже завтра сюда будет завозиться оборудование для монтажа тематической выставки. В дни Форума на ней будут представлены перспективные российские арктические проекты в транспортной отрасли, судостроении, горнодобывающей промышленности, сферах ЛПК, добычи рыбы и биоресурсов, образования, науки и туризма.

Изначально  здание выставочного павильона проектировалось как многофункциональный спортивный комплекс. Его размеры позволяют разместить там две волейбольные площадки и все необходимые удобства – раздевалки, административные помещения. После окончания Форума павильон будет переоборудован под спорткомплекс. 

Как подчеркнул Сергей Попков, огромный объем задач по подготовке объектов САФУ к масштабному мероприятию пришлось решать в сжатые сроки – всего за три месяца. Обычно, этот процесс занимает более длительное время. Но университет достойно справился с поставленной задачей.

Отметим, что построено новое девятиэтажное общежитие САФУ на 474 места с просторными жилыми блоками, холлами, комнатами отдыха, кафе. Там разместятся службы технического сопровождения и часть представителей СМИ.

— За короткое время удалось построить несколько новых объектов, и все благодаря проведению Форума.  Это очень хороший стимул для дальнейшего развития университета. Главное, что все эти объекты останутся не только вузу, но и городу. А в перспективе, при подготовке к следующему арктическому форуму, планируется строительство новых зданий и сооружений, – подчеркнул Сергей Попков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Последние новости

19 марта В новом павильоне разместится выставка перспективных арктических проектов

В САФУ завер­ша­ет­ся под­гот­ов­ка клю­чевых объек­тов к аркти­чес­кому форуму

19 марта Губернатор

Глава Поморья поздра­вил моря­ков с Днём под­вод­ника

19 марта КультураАвторы Зинаида Курбатова и Леонид Арончиков открыли для себя Русский Север уже давно

Фотоп­ро­ект «Братья и сёс­тры» рас­ска­жет гос­тям аркти­чес­кого фору­ма о людях Севера

18 марта ГубернаторПервый весенний городской субботник поддержал и губернатор Игорь Орлов

В Архан­гель­ске завер­шился пер­вый общего­род­ской субботник

18 марта ОбществоФото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

«Вмес­те целая страна!»

18 марта ОбразованиеФото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

18 марта Общество

«Ноч­ная хок­кей­ная лига» в Архан­гель­ской области выхо­дит на финиш­ную прямую

18 марта Общество

Архан­гель­ское зем­ляч­ес­тво устьци­ле­мов отмеча­ет пятилетие

18 марта Культура

Архан­гель­ский театр драмы вошел в спи­сок участ­ни­ков фес­тива­ля «Коля­да-Plays»

18 марта Промышленность

Пер­вый бал рабо­чей моло­дёжи сос­то­ял­ся в Архан­гель­ске

18 марта Общество

Волон­тё­ров стар­шего воз­раста приг­лаша­ют на съезд в Мос­ковс­кую область

17 марта Общество

Алек­сандр Терен­тьев завое­вал «брон­зу» на пер­венстве Рос­сии по лыж­ным гонкам

17 марта Общество

Нов­руз-бай­рам в Архан­гель­ске отмети­ли боль­шим концертом

17 марта Культура

На ледо­коле «Кра­син» откро­ет­ся выставка работ север­ных худож­ни­ков

17 марта Общество

В Малых Коре­лах мон­тиру­ют пала­точ­ный лагерь для фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

17 марта Районы

Весо­габа­рит­ный кон­троль обес­пе­чит сох­ранность автодорог

17 марта Губернатор

Нико­лай Цука­нов: «На фору­ме в Архан­гель­ске обсу­дим конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

17 марта Образование

В Поморье про­тес­тиро­вали сис­тему виде­онаб­люде­ния на ЕГЭ

17 марта Экономика

«Яко­рем» соз­дава­емо­го в Поморье био­тех­ноло­гич­ес­кого клас­тера ста­нет водо­рос­левый комбинат

17 марта Общество

«Крым­ская вес­на» вновь в Архан­гель­ске!

17 марта Общество

Участ­ни­кам фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» предс­та­вят уни­каль­ную спа­сатель­ную технику

17 марта Районы

Школы Севе­род­винска – луч­шие в «Увлека­тель­ном путе­шес­твии по Архан­гель­ской области»

17 марта Районы

На сле­ду­ющий ото­питель­ный сезон в Савин­ском заклю­чат кон­цесси­он­ное сог­лаше­ние

17 марта Губернатор

Игорь Орлов: «Повы­ше­ние актив­нос­ти биз­неса в Аркти­чес­кой зоне РФ – воп­рос стра­те­ги­чес­кой важности»

Похожие материалы

19 марта В новом павильоне разместится выставка перспективных арктических проектов

В САФУ завер­ша­ет­ся под­гот­ов­ка клю­чевых объек­тов к аркти­чес­кому форуму

19 марта КультураАвторы Зинаида Курбатова и Леонид Арончиков открыли для себя Русский Север уже давно

Фотоп­ро­ект «Братья и сёс­тры» рас­ска­жет гос­тям аркти­чес­кого фору­ма о людях Севера

18 марта ГубернаторПервый весенний городской субботник поддержал и губернатор Игорь Орлов

В Архан­гель­ске завер­шился пер­вый общего­род­ской субботник

18 марта ОбразованиеФото пресс-службы Губернатора и Правительства Архангельской области

«Нас­ледни­ки Ломо­носо­ва»: тре­тий сезон

18 марта Общество

«Ноч­ная хок­кей­ная лига» в Архан­гель­ской области выхо­дит на финиш­ную прямую

17 марта Общество

В Малых Коре­лах мон­тиру­ют пала­точ­ный лагерь для фору­ма «Аркти­ка. Сде­лано в России»

17 марта Губернатор

Нико­лай Цука­нов: «На фору­ме в Архан­гель­ске обсу­дим конк­ре­тные пред­ложе­ния в аркти­чес­кое законо­датель­ство»

17 марта Общество

Участ­ни­кам фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диа­лога» предс­та­вят уни­каль­ную спа­сатель­ную технику

17 марта Общество

Предс­та­влены под­роб­ности дело­вой про­граммы фору­ма «Аркти­ка – тер­рито­рия диалога»

17 марта Культура

Архан­гело­гор­од­цы и гости горо­да смо­гут уви­деть мамон­тёнка Любу 1 апреля

17 марта Общество

В дни аркти­чес­кого фору­ма в Архан­гель­ске прой­дёт фес­тиваль «Аркти­ка – тер­рито­рия ГТО»

17 марта Общество

Органи­за­то­ры про­длили регист­ра­цию на моло­дёж­ный форум «Аркти­ка. Сде­лано в России»

16 марта Культура

Север­ный мор­ской музей приг­лаша­ет на «Тер­рито­рию смелых»

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия