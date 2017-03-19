В САФУ завершается подготовка ключевых объектов к арктическому форуму

В проведении IV Международного форума «Арктика – территория диалога» будут задействованы около 46 тысяч квадратных метров площадей: главный и второй корпуса САФУ, построенные к Форуму объекты – здание Центра коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП 2), выставочный павильон, новое общежитие.

Решением Наблюдательного совета САФУ на период подготовки и проведения Форума эти площади переданы Фонду «Росконгресс». Сегодня журналистам показали, как университет готовится к знаковому мероприятию.



Масштабные ремонтные работы проведены в главном и втором корпусах университета. Отремонтированы аудитории, лестницы, переходы, холлы. В актовом зале вуза проведена реконструкция стен и пола, установлена новая система освещения, обновлена «одежда» сцены. Отремонтирован спортзал университета, который на время Форума планируется отвести под зону общения гостей, реконструирован ряд аудиторий: некоторые из них объединены, что позволило увеличить площадь помещений для проведения тематических секций и других мероприятий.

Как сообщил начальник управления строительства САФУ Сергей Попков, работы на объектах ведутся в круглосуточном режиме. Основные подготовительные работы в главном корпусе планируют завершить уже сегодня. Впереди – монтаж оборудования и установка мебели.

К масштабному мероприятию облицованы фасады дворовой части главного и третьего корпусов САФУ. Завершается подготовка здания ЦКП 2: произведен монтаж и пусконаладка инженерных систем. В помещениях общей площадью 1500 квадратных метров будет расположен пресс-центр, а также зона питания. Само здание соединено надземным переходом с главным корпусом университета. После окончания Форума строение передадут ученым университета: здесь будет расположено современное научное оборудование и лаборатории.

1500 квадратных метров – под выставку

Гостей готовится принять и новый выставочный павильон площадью 1500 квадратных метров. Основные работы уже закончены, осталось подключить систему электроснабжения, постелить напольное покрытие и завершить отделку вспомогательной зоны. Отопление здания на время проведения мероприятий предусмотрено с помощью электрических систем.

Уже завтра сюда будет завозиться оборудование для монтажа тематической выставки. В дни Форума на ней будут представлены перспективные российские арктические проекты в транспортной отрасли, судостроении, горнодобывающей промышленности, сферах ЛПК, добычи рыбы и биоресурсов, образования, науки и туризма.

Изначально здание выставочного павильона проектировалось как многофункциональный спортивный комплекс. Его размеры позволяют разместить там две волейбольные площадки и все необходимые удобства – раздевалки, административные помещения. После окончания Форума павильон будет переоборудован под спорткомплекс.

Как подчеркнул Сергей Попков, огромный объем задач по подготовке объектов САФУ к масштабному мероприятию пришлось решать в сжатые сроки – всего за три месяца. Обычно, этот процесс занимает более длительное время. Но университет достойно справился с поставленной задачей.



Отметим, что построено новое девятиэтажное общежитие САФУ на 474 места с просторными жилыми блоками, холлами, комнатами отдыха, кафе. Там разместятся службы технического сопровождения и часть представителей СМИ.



— За короткое время удалось построить несколько новых объектов, и все благодаря проведению Форума. Это очень хороший стимул для дальнейшего развития университета. Главное, что все эти объекты останутся не только вузу, но и городу. А в перспективе, при подготовке к следующему арктическому форуму, планируется строительство новых зданий и сооружений, – подчеркнул Сергей Попков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области