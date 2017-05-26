Более 160 специалистов в сфере закупок повысили свою квалификацию

В Архангельске завершили работу курсы повышения квалификации для одной из самых востребованных категорий специалистов государственной и муниципальной службы – специалистов в сфере закупок.

Более 160 гражданских служащих, работников государственных бюджетных, автономных и казённых учреждений Архангельской области прошли обучение в рамках образовательной программы «Регионального центра по организации закупок».

По словам руководителя отдела образования и методической работы центра Ольги Сенько, в рамках курсов «Контрактная система в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд» особое внимание было уделено контролю закупочной деятельности и соблюдению законности. Кроме того, состоялся предметный разбор сложных вопросов, связанных с закупками товаров, работ и услуг.



За три года работы государственного автономного учреждения Архангельской области «Региональный центр по организации закупок» актуальные знания получили более 700 специалистов, более 1000 человек охвачены методической работой.

Обучение вели представителя государственной академии промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова (Ярославль), а также специалисты ФАС по Архангельской области и контрольно-ревизионной инспекции.

Стоит отметить, что 120-часовые курсы повышения квалификации были бесплатными. По их окончании слушатели прошли итоговую аттестацию и получили свидетельства о повышении квалификации.

Одна из слушательниц курса, ведущий юрисконсульт областной библиотеки имени Добролюбова Екатерина Тарара, рассказала, что в 2016 году получила знания в сфере госзакупок в рамках уникального проекта «Регионального центра по организации закупок» и контрактного агентства Архангельской области «Умная мама».

— Находясь в отпуске по уходу за ребёнком, я получила знания в области проведения закупок по 223-ФЗ. Сейчас изучаю законодательство по контрактной системе. Все это стало основой моей нынешней деятельности по составлению контрактов и ведению претензионной работы, – рассказала Екатерина Тарара.

Отметим, что каждое государственное и муниципальное учреждение обязано иметь в штате контрактного управляющего, владеющего знаниями нормативно-правовой базы и противодействия коррупции в сфере закупок.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области