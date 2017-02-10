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Было ГУП, стало ГБУ: завершена реорганизация областного «Бюро технической инвентаризации»

10 февраля 17:00 Госимущество Бюджет

ГУП Архангельской области «Бюро технической инвентаризации» преобразован в ГБУ Архангельской области «Бюро технической инвентаризации».

Региональное минимущество информирует, что БТИ продолжит привычную всем деятельность по проведению кадастровых работ с земельными участками и объектами капитального строительства, инвентаризации объектов недвижимости, подготовке технической документации, проектов и технических заключений при перепланировке помещений, договоров о приватизации жилых помещений.

БТИ выполняет также важные функции по подготовке, ведению и актуализации перечня отдельных объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость. Это позволит актуализировать налогооблагаемую базу и спрогнозировать поступление налоговых платежей в областной и муниципальные бюджеты.

Кроме того, в задачи «Бюро технической инвентаризации» входят сохранение и учёт технической документации об объектах государственного технического учёта и технической инвентаризации, оказание информационных услуг на основе архивных документов. Это позволяет оперативно предоставлять необходимую информацию как гражданам, так и органам власти разных уровней.

Министерство имущественных отношений Архангельской области

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