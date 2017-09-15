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Команда САФУ заняла третье место на всероссийской олимпиаде по сопромату

15 сентября 13:45

В Архангельске завершился заключительный этап всероссийский олимпиады по сопротивлению материалов. С 11 по 15 сентября студенты технических специальностей решали непростые инженерные задачи. Призёром группового зачёта оказалась команда хозяев.

37-я по счёту олимпиада по сопромату впервые прошла в стенах Северного (Арктического) федерального университета им. М.В. Ломоносова. В столицу Поморья приехали команды вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Калининграда, Нижнего Новгорода, Перми, Владимира, Ижевска, Уфы, Красноярска, Иваново, Новочеркасска, Твери, Тулы, Белгорода и Ростова-на-Дону.

Победителем олимпиады в личном зачете стал Никита Бурин из Новосибирского государственного технического университета.

− Задания были достаточно сложными. Нужно было посчитать много уравнений и интегралов. Когда я написал задания и осознал свои баллы, то надеялся на призовое место. Первое ощущение от победы, кроме радости, − облегчение, потому что я не спал всю ночь, − рассказал победитель.

На втором месте оказался Иван Стаканов, представляющий Московский государственный технический университете имени Н.Э. Баумана. Замкнул тройку призёров Евгений Залевский, студент Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Лидерами в групповом зачёте стали команды Пермского национального исследовательского политехнического университета и Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана. Студенты САФУ заняли третье место, сообщает пресс-служба федерального вуза.

В номинации «Самое оригинальное решение» победа досталась студенту Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Евгению Финогееву, а Елизавета Тарасова из Пермского национального исследовательского политехнического университета получила звание «Мисс сопромат».

Министерство образования и науки Архангельской области

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