На первенстве СЗФО по Кудо представители Поморья завоевали пять медалей

В Архангельске в ФОК «Феникс» завершилось Первенство Северо-Западного федерального округа по восточному боевому единоборству Кудо среди юношей 2001–2004 годов рождения и юниоров (1999–2000 годов рождения).

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Калининградской и Псковской областей.

По итогам соревнований бойцы из Архангельской области завоевали пять медалей.

— Восточное боевое единоборство Кудо в Архангельской области активно развивается. Зал для занятий этим видом единоборств открылся в столице Поморья меньше полугода назад, а наши спортсмены уже завоевывают медали. Уверен, что у этого вида спорта большое будущее, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов.

Агентство по спорту Архангельской области