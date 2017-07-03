Подведены итоги тридцать шестой сессии областного Собрания депутатов

На июньской сессии областного Собрания рассмотрено 32 вопроса, в том числе 17 законопроектов, из которых 14 инициировано губернатором области. Во втором чтении принято 8 законопроектов, 7 из которых внёс глава региона.

Основное внимание уделено бюджетным вопросам и вопросам экономического развития.

Приняты в двух чтениях отчёт об исполнении областного бюджета за 2016 год и изменения в областной бюджет на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, представленные министром финансов Еленой Усачёвой, а также отчёт об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год, представленный его директором Натальей Ясько.

Принят в первом чтении проект областного закона, предусматривающий с 1 января 2018 года определение налоговой базы от кадастровой стоимости в отношении административно-деловых и торговых центров, нежилых помещений аналогичного назначения, а также жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учёта.

При этом сохранена действующая система налогообложения имущества по отношению к организациям, применяющим общую систему налогообложения, – от среднегодовой стоимости имущества.

В целях сдерживания роста налоговой нагрузки на субъекты малого предпринимательства для налогоплательщиков, применяющих специальный режим налогообложения, предусмотрены налоговый вычет в размере стоимости 150 квадратных метров с одного объекта недвижимости по их выбору и поэтапный переход к изменению размера ставки по налогу (1,5 процента в 2018 году, 1,8 процента в 2019 году, в 2020 году и последующие годы – 2 процента).

Министр финансов Елена Усачёва отметила, что по предварительным расчётам принятие проекта областного закона позволит дополнительно получить в областной бюджет доходы в размере 81 млн рублей за налоговый период.

Поддержаны в первом чтении изменения, предусматривающие возможность установления условий предоставления из областного бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов.

Такими условиями могут стать меры по стимулированию социально-экономического развития и оздоровление муниципальных финансов. Будут проработаны меры ответственности за невыполнение муниципальными образованиями указанных обязательств. Условия и меры ответственности содержатся в соглашениях, заключаемых министерством финансов с муниципальными районами и городскими округами.

Решение об установлении таких условий предлагается определять в областном законе об областном бюджете.

По мнению Елены Усачёвой, принятие указанных изменений позволит обеспечить исполнение областью обязательств, обусловленных получением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального бюджета областному бюджету.

Принят в окончательной редакции проект областного закона, согласно которому разрешение на строительство не требуется при строительстве и (или) реконструкции единой сети газораспределения с давлением до 0,6 МПа включительно, что позволит отказаться от излишних процедур согласования в связи со строительством и (или) реконструкцией данного объекта.

В первом чтении приняты изменения в части проведения регионального государственного надзора за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения.

Совершенствуется правовая основа создания и ведения фонда геологической информации. Обладателем такой информации, полученной пользователем недр за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, является Архангельская область. Порядок и условия использования данной информации будут определены правительством региона.

По мнению министра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Константина Доронина, указанные изменения позволят упорядочить отношения в сфере недропользования.

Совершенствуется законодательство в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Во втором чтении поддержан проект областного закона, уточняющий процедуры предоставления многодетным семьям земельных участков в собственность бесплатно.

Жилищно-строительные кооперативы для обеспечения жильем многодетных семей будут получать земельные участки также при строительстве многоквартирных домов. Уточнен порядок включения многодетных семей в члены жилищно-строительных кооперативов.

Изменениями в сфере содействия трудоустройству молодежи, представленными министром труда, занятости и социального развития Еленой Молчановой, предлагается выплачивать работодателю компенсацию расходов за трудоустройство граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и признанных безработными.

Вводится мониторинг в сфере профессиональной ориентации и содействия трудоустройству молодёжи.

Принят в первом чтении проект областного закона, направленный на урегулирование на законодательном уровне вопросов, связанных с предоставлением многодетным семьям единовременной денежной выплаты на приобретение инвентаря для детей, представляющих область в спортивных соревнованиях, конкурсах, фестивалях в соответствии решениями уполномоченных исполнительных органов региональной власти в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта.

Совершенствуется механизм предоставления мер социальной поддержки, гражданам, имеющим детей, в том числе женщинам, родившим ребёнка в возрасте от 22 до 24 лет включительно, семьям, где оба родителя являются инвалидами или одинокий родитель является инвалидом, многодетным семьям, также семьям с тремя и более детьми, в том числе до достижения возраста 21 года.

Приняты в первом чтении комплексные изменения в отдельные областные законы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представленные директором правового департамента администрации губернатора и правительства области Игорем Андреечевым.

Развивается деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве области и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и городских округов.

На законодательном уровне устанавливается механизм формирования, ведения и использования единого областного банка данных о несовершеннолетних и (или) семьях, находящихся в социально опасном положении.

Предусматривается государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Развивается законодательство в сфере государственного управления, местного самоуправления и противодействия коррупции.

С учетом изменений федерального законодательства, вступивших в силу 15 апреля 2017 года, в первом и втором чтениях поддержаны изменения, направленные на совершенствование государственной политики в сфере противодействия коррупции в органах местного самоуправления.

Как отметил Игорь Андреечев, указанные изменения будут распространяться на глав муниципальных образований и депутатов представительных органов муниципальных образований.

Поддержаны в первом чтении изменения, направленные на дальнейшее совершенствование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

Изменяется процедура предоставления информации о техническом состоянии в областную жилищную инспекцию. На лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, возлагается обязанность по представлению информации о техническом состоянии таких домов в органы местного самоуправления. Органы местного самоуправления будут обобщать данные сведения и направлять их в областную жилищную инспекцию.

Устанавливается срок, в течение которого от регионального оператора должна поступить в областную жилищную инспекцию информация о многоквартирных домах, собственники помещений в которых выбрали способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.

Министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Поташев обратил внимание на положения, согласно которым в случае установления необходимости оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в отношении конструктивного элемента или инженерной сети общего имущества многоквартирного дома ранее сроков, установленных региональной программой капитального ремонта общего имущества, собственники помещений могут принять решение о включении такого вида услуг (работ) в данную программу или о переносе срока выполнения указанного вида услуг (работ) на более ранний срок.

В рамках «правительственного часа» Андреем Поташевым представлен доклад о деятельности фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В окончательной редакции приняты изменения в 10 областных законов в сферах бюджетных отношений, в том числе дорожного фонда, лесных отношений и охотничьих ресурсов, обязательного государственного личного страхования работников областной противопожарной службы, отдыха, оздоровления и занятости детей, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Правовой департамент администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области