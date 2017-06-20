Поморье отметит всероссийский олимпийский день большим спортивным праздником

Олимпийский день призван напомнить об олимпийских ценностях – дружбе, совершенстве и уважении

24 июня по всей стране пройдет XXVIII всероссийский олимпийский день. В этом году по решению Олимпийского комитета России он посвящен XXIII зимним играм, которые состоятся в Пхенчхане (Республика Корея) в 2018 году.

В Архангельске в рамках празднования олимпийского дня будет организована обширная программа для всех любителей здорового образа жизни.

Архангелогородцы выйдут на старт XXXIV легкоатлетического марафона «Гандвик», примут участие в турнире по пляжному волейболу, в городских чемпионатах по плаванию и гребле на байдарках и каноэ.

Олимпийское движение поддержат и Карпогоры. Здесь пройдет турнир по мини-футболу на кубок администрации МО «Сосновское».

Каждый участник соревнований будет награжден дипломом Олимпийского комитета России.

— В этом году олимпийский день проходит под девизом «Поддержим нашу команду на играх 2018 года!». Совсем скоро олимпийской команде России предстоит очень серьезное испытание на мастерство, силу духа и профессионализм. Будет очень непросто, и потому наша поддержка, поддержка болельщиков, очень важна нашим спортсменам, – заявил руководитель агентства по спорту Архангельской области, вице-президент РОО «Олимпийский совет Архангельской области» Александр Кузнецов.

В столице Поморья спортивный праздник стартует на площади Мира у Вечного огня. Здесь состоится автограф-сессия с участием известных спортсменов Архангельской области – мастера спорта международного класса России по гребле на байдарках и каноэ, участницы XXX летних Олимпийских игр Натальи Подольской, заслуженного мастера спорта России, бронзового призера XXVIII летних Олимпийских игр Глеба Писаревского и заслуженного мастера спорта России, чемпиона мира по хоккею с мячом Игоря Гапановича.

– Этот день призван напомнить каждому из нас об олимпийских ценностях – дружбе, совершенстве и уважении. Олимпийский праздник – это не просто возможность принять участие в спортивных мероприятиях, но и следовать известному лозунгу «Быстрее, выше, сильнее!» Занимайтесь спортом с удовольствием и равняйтесь на олимпийцев! – призвал директор регионального центра спортивной подготовки «Поморье», вице-президент РОО «Олимпийский совет Архангельской области» Вячеслав Паникар.



Общее руководство подготовкой и проведением всероссийского олимпийского дня в Архангельской области осуществляют РОО «Олимпийский совет Архангельской области», агентство по спорту Архангельской области в лице ГАУ АО «Региональный центр спортивной подготовки «Поморье», ГАУ АО «Региональный центр развития спорта «Водник».

Программа мероприятия:

9:40 – парад-открытие XXXIV марафона «Гандвик», посвящённого 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, Дню города Архангельска и всероссийскому олимпийскому дню;

10:00 – старт XXXIV марафона «Гандвик», начало работы полевой кухни, фотобудки;

10:05 – автограф-сессия с участием известных спортсменов Архангельской области Натальи Подольской, Глеба Писаревского и Игоря Гапановича.

Агентство по спорту Архангельской области