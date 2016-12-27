Новые рабочие специальности появятся в системе профтеха Поморья

С 2017 года министерство образования и науки Архангельской области планирует приступить к реализации образовательных программ, предусматривающих освоение профессий, включенных в федеральный список пятидесяти наиболее востребованных, а также новых и перспективных профессий.

Об этом глава регионального ведомства Игорь Скубенко заявил в ходе заседания правительства Архангельской области, на котором рассматривался вопрос реализации плана по популяризации среди школьников рабочих профессий.

В 2016 году было проведено специальное профориентационное тестирование, в котором приняли участие более 14 тысяч юных северян. Треть опрошенных девятиклассников высказала намерение продолжить обучение в профессиональных образовательных организациях

Это один из результатов работы по популяризации рабочих профессий и специальностей. Среди таких профориентационных программ стоит выделить проекты «Путь к успеху» и «Дегустация профессий», в рамках которого школьники могут попробовать свои силы в той или иной специальности.

Например, будущим водителям предлагают проверить себя на тренажёрах-симуляторах. В этом году такие познавательные мастер-классы были проведены по 20 направлениям подготовки рабочих и специалистов среднего звена. Только в этом проекте приняли участие более полутора тысяч человек.

Ежегодно в Поморье проходит образовательная выставка «Профессиональная траектория». Кстати, в последнее время она получила ярко выраженный интерактивный характер – ребята участвуют в различных мастер-классах, получают консультации специалистов. В 2016 году более тысячи учеников школ побывали на этой экспозиции.

Кроме того, девять профориентационных проектов получили гранты от правительства Архангельской области.

— 38 учреждений среднего профессионального образования работают сегодня на территории региона, причём их возможности будут расширены. В ближайшие два года мы планируем открыть новые направления подготовки рабочих и специалистов среднего звена. Эта работа будет строиться с учётом потребностей региональной экономики, – отметил министр образования и науки Архангельской области Игорь Скубенко.

Инновационным проектом в деле популяризации рабочих профессий станет первый региональный чемпионат студентов профтеха WorldSkills Russia «Молодые профессионалы Поморья». Он пройдёт в феврале 2017 года в Архангельске.

Представители техникумов и колледжей будут соревноваться во владении пятью специальностями: электромонтаж, малярные и декоративные работы, плотницкое дело, парикмахерское искусство, преподавание в младших классах.

Все желающие смогут побывать на состязаниях, чтобы оценить уровень подготовки тех, кто получает среднее профобразование. Для самих участников этот чемпионат станет прекрасной возможностью заявить о себе потенциальным работодателям.

— Всё, что связано с развитием движения WorldSkills, мы будем поддерживать. Первый такой турнир необходимо провести на высоком уровне, чтобы привлечь внимание школьников к тем направлениям подготовки, которые сегодня существуют в сфере среднего профессионального образования, – подчеркнул председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.

Министерство образования и науки Архангельской области