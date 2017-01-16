«Архангельскавтодор» возглавил Игорь Пинаев

Директором ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» назначен Игорь Пинаев. До этого он занимал должность заместителя руководителя агентства.

Потомственный дорожник, Игорь Пинаев родился 29 мая 1976 года в деревне Макаровская Мошинского сельсовета Няндомского района Архангельской области.

В 1998 году получил высшее техническое образование, окончив Архангельский государственный технический университет (ныне — САФУ) с дипломом инженера-строителя по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».



Первым местом работы Игоря Пинаева по окончанию вуза стало Няндомское дорожное ремонтно-строительное управление, где он трудился мастером по эксплуатации автомобильных дорог вплоть до службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

После армии вернулся на родное предприятие и прошёл на нём путь от мастера до заместителя начальника по эксплуатации автодорог, а позже — генерального директора. В 2013-2014 годах работал главным инженером ОАО «Плесецкое дорожное управление», в июне 2014 года возглавил ОАО «Мезенское дорожное управление».



В декабре 2014 года Игорь Пинаев вновь вернулся на одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли Архангельской области, «Плесецкое дорожное управление», уже в качестве генерального директора.

А в ноябре 2016 года перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. С 16 января 2017 года Игорь Пинаев официально руководит агентством.



Женат, воспитывает двух детей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области