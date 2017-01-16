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«Архангельскавтодор» возглавил Игорь Пинаев

16 января 11:00 Транспорт Строительство дорог Назначения
Фото пресс-службы ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»
Фото пресс-службы ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор»

Директором ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» назначен Игорь Пинаев. До этого он занимал должность заместителя руководителя агентства.

Потомственный дорожник, Игорь Пинаев родился 29 мая 1976 года в деревне Макаровская Мошинского сельсовета Няндомского района Архангельской области.

В 1998 году получил высшее техническое образование, окончив Архангельский государственный технический университет (ныне — САФУ) с дипломом инженера-строителя по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».

Первым местом работы Игоря Пинаева по окончанию вуза стало Няндомское дорожное ремонтно-строительное управление, где он трудился мастером по эксплуатации автомобильных дорог вплоть до службы в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации.

После армии вернулся на родное предприятие и прошёл на нём путь от мастера до заместителя начальника по эксплуатации автодорог, а позже — генерального директора. В 2013-2014 годах работал главным инженером ОАО «Плесецкое дорожное управление», в июне 2014 года возглавил ОАО «Мезенское дорожное управление».

В декабре 2014 года Игорь Пинаев вновь вернулся на одно из крупнейших предприятий дорожной отрасли Архангельской области, «Плесецкое дорожное управление», уже в качестве генерального директора.

А в ноябре 2016 года перешёл на работу в «Архангельскавтодор», где занял пост заместителя директора. С 16 января 2017 года Игорь Пинаев официально руководит агентством. 

Женат, воспитывает двух детей.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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