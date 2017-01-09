Рождественская лыжная гонка прошла в Малых Корелах

Участие в рождественских стартах на призы Валерия Мелентьева приняли почти сто пятьдесят человек в десяти различных категориях: ветераны, юниоры, юноши и профессионалы. Гонка проводилась уже в одиннадцатый раз. Организаторы уверенно заявляют, что она состоится и в будущем году.

Дистанции – от пяти до тридцати километров. Самую короткую бегут юноши и девушки до 14 лет, а самую длинную – профессионалы. Победителем на максимальной дистанции стал Алексей Шемякин, обладатель бронзовой медали чемпионата России этого года по лыжному марафону.

— Для наших спортсменов гонка на призы Валерия Мелентьева – это в первую очередь подготовка к предстоящим общероссийским стартам, – отметил руководитель агентства по спорту Архангельской области Александр Кузнецов. – Уже в январе в устьянской Малиновке пройдёт чемпионат СЗФО, в феврале там же пройдет первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек, а в марте, впервые в Архангельской области, – финал VIII зимней спартакиады учащихся.

Агентство по спорту Архангельской области