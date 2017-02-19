В Мезени открылись юбилейные соревнования конников

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов дал старт юбилейным, уже десятым соревнованиям конников, открывшимся на снежном ипподроме в Мезени.

Приветствуя участников, глава региона отметил:

«В этом году мне удалось дважды побывать на конных скачках, в Вельске и в Адыгее. Но состязания в Мезени – это что-то особенное. Наша мезенская порода лошадей, выращенная в суровых северных условиях, – настоящий бренд Архангельской области, привлекательный и необычный. Скачки «мезенок» – хорошая добрая традиция, которую мы, безусловно, будем поддерживать и продолжать».

Губернатор поблагодарил всех, кто причастен к сохранению и разведению мезенской породы.

— Это единственная арктическая порода лошадей и символ наших северных территорий, – отметил Игорь Орлов.

Глава региона вручил победителям первого дня соревнований розетки за первые места.

Продолжением рабочего визита губернатора на мезенскую земле станет встреча Игоря Орлова с главами муниципальных образований района. Затем он ответит на вопросы жителей в редакции местной газеты «Север» и примет участие в церемонии вступления деревни Кимжа в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области