Повышая объективность экзаменов: в дни ЕГЭ в САФУ работает ситуационный центр

Впервые на территории Архангельской области в дни проведения выпускных экзаменов работает ситуационно-информационный центр. Он открылся на базе Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова.

Представители вуза ведут онлайн-наблюдение за ходом проведения экзаменов, выступая в роли независимых наблюдателей.

Напомним, в каждой из аудиторий, где проходит ЕГЭ, установлены видеокамеры. Большинство из них передаёт картинку в режиме онлайн.

Доступ к этой трансляции получают наблюдатели. Прямо из ситуационного центра с помощью своих персональных паролей они могут подключиться к порталу «Смотри ЕГЭ» и оценить ход проведения итоговой аттестации.

– В ситуационном центре в дни проведения ЕГЭ заняты студенты, которые прошли специальную подготовку. Все они обучаются в Высшей школе психологии и педагогического образования и Высшей школе социально-гуманитарных наук и международной коммуникации, – рассказал проректор по учебно-методической работе САФУ Алексей Коршунов. – Доступ в центр имеют только аккредитованные наблюдатели.

Планируется, что в работе центра будет задействовано более 40 студентов федерального университета. Стоит отметить, что наблюдатели мониторят и работу самих организаторов итоговой аттестационной кампании.

— Создание ситуационно-информационного центра – это ещё один шаг по созданию объективных условий на госэкзаменах для выпускников. Независимые наблюдатели помогают в оперативном режиме обеспечивать сбор данных о том, как проходит ЕГЭ на территории Поморья, – отметил заместитель министра образования и науки региона Юрий Гнедышев.

Добавим, что 2 июня выпускники школ Поморья сдают ЕГЭ по математике профильного уровня. На этот экзамен было зарегистрировано свыше 3 800 человек, то есть сдавать математику повышенной сложности решили больше половины всех одиннадцатиклассников региона.

Министерство образования и науки Архангельской области