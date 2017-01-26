Дорожные предприятия Поморья работают в усиленном режиме

Из-за непрекращающихся снегопадов на дороги Архангельской области выведена дополнительная снегоуборочная спецтехника.
26 января практически во всех районах Поморья объявлено штормовое предупреждение с усилением юго-западного ветра. На дорогах образовался гололёд, отмечено налипание мокрого снега. Информация доведена до всех подрядных организаций, обеспечивающих содержание и уборку дорог.
Очистка
участков региональной сети автодорог ведётся в круглосуточном
режиме. В целях обеспечения безопасности дорожного движения работы по
содержанию дорог осуществляются в зависимости от приоритетности того или иного
направления, которая определяется, в первую очередь, интенсивностью движения.
На
уборку дорог выведена дополнительная спецтехника, количество которой доведено до
200 единиц. Для сравнения, в обычные зимние дни при отсутствии
снегопадов, этот показатель не превышает 40-50 машин. Однако, как сообщают
подрядчики, сегодняшняя ситуация не является особо сложной или авральной, поэтому при
необходимости число снегоуборочной техники может быть увеличено.
— Случаи обращения граждан по поводу заноса дорог снегом в последнее
время участились, однако ситуация находится под контролем.
Снегоочистка проводится не только в установленные нормативными требованиями
сроки, но и, как правило, намного раньше и оперативнее. При этом есть отдельные
участки дорог, где, по обращению пользователей, контроль был усилен. В
частности, это касается автодороги Верхнее Ладино – Нижнее Ладино в Приморском
районе,— рассказал руководитель
Центра управления движением «Архангельскавтодора»
Олег Герасимов.
Напоминаем автолюбителям, что по оперативным вопросам, касающимся состояния проезда на отдельных участках региональной дорожной сети, можно обратиться в Центр управления движением «Архангельскавтодора» по круглосуточному телефону (8182) 20-66-68.