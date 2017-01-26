Дорожные предприятия Поморья работают в усиленном режиме

Из-за непрекращающихся снегопадов на дороги Архангельской области выведена дополнительная снегоуборочная спецтехника.



26 января практически во всех районах Поморья объявлено штормовое предупреждение с усилением юго-западного ветра. На дорогах образовался гололёд, отмечено налипание мокрого снега. Информация доведена до всех подрядных организаций, обеспечивающих содержание и уборку дорог.



Очистка участков региональной сети автодорог ведётся в круглосуточном режиме. В целях обеспечения безопасности дорожного движения работы по содержанию дорог осуществляются в зависимости от приоритетности того или иного направления, которая определяется, в первую очередь, интенсивностью движения.



На уборку дорог выведена дополнительная спецтехника, количество которой доведено до 200 единиц. Для сравнения, в обычные зимние дни при отсутствии снегопадов, этот показатель не превышает 40-50 машин. Однако, как сообщают подрядчики, сегодняшняя ситуация не является особо сложной или авральной, поэтому при необходимости число снегоуборочной техники может быть увеличено.



— Случаи обращения граждан по поводу заноса дорог снегом в последнее время участились, однако ситуация находится под контролем. Снегоочистка проводится не только в установленные нормативными требованиями сроки, но и, как правило, намного раньше и оперативнее. При этом есть отдельные участки дорог, где, по обращению пользователей, контроль был усилен. В частности, это касается автодороги Верхнее Ладино – Нижнее Ладино в Приморском районе,— рассказал руководитель Центра управления движением «Архангельскавтодора» Олег Герасимов.



Напоминаем автолюбителям, что по оперативным вопросам, касающимся состояния проезда на отдельных участках региональной дорожной сети, можно обратиться в Центр управления движением «Архангельскавтодора» по круглосуточному телефону (8182) 20-66-68.

Пресс-служба министерства транспорта Архангельской области