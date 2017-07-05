Δ
Правительство Архангельской областиПресс-центр
Контакты Напишите нам
Губернатор
Экономика
Промышленность
Районы
Культура
ЖКХ
Общество
Образование
Соцзащита
Здоровье

Северяне почтят память Владимира Булатова

5 июля 12:45 Образование

6 июля 2017 года исполнится ровно 10 лет со дня кончины ректора Поморского государственного университета (ПГУ) Владимира Булатова. В 11 часов на Кузнечевском (Вологодском) кладбище Архангельска состоится заупокойная лития и возложение цветов к памятнику известному учёному.

Владимир Булатов был хорошо известен не только в Архангельской области, но и далеко за пределами региона. Доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАО, исследователь – он посвятил свою жизнь изучению прошлого Поморья. Впрочем, его взгляд был устремлён и в будущее, о чём свидетельствует целая эпоха его работы в ПГУ, который при Булатове получил серьёзный импульс к развитию и стал настоящим классическим университетом.

В 1981 году Владимир Николаевич пришёл работать в этот вуз, пройдя путь от старшего преподавателя кафедры до ректора. Владимир Булатов стал автором свыше 300 научных работ, был редактором первого тома Поморской энциклопедии.

Человек, искренне переживающий за судьбу своего края, человек, который сделал многое для развития научных школ и cферы образования Архангельской области, человек неравнодушный и открытый – таким запомнился коллегам Владимир Булатов. 

Его жизнь оборвалась 6 июля 2007 года, но его дела и идеи продолжают реализовываться. Кроме того, ежегодно в Северном (Арктическом) федеральном университете проходят Булатовские чтения.

Министерство образования и науки Архангельской области

Общество

5 июля

Севе­ряне почтят память Вла­ди­ми­ра Булатова

5 июля

Круиз­ный лай­нер «Ноти­ка» зай­дет в Архан­гельск

5 июля

Про­филь­ная поис­ко­вая смена откры­лась в лаге­ре «Орлёнок»

5 июля

«Все крас­ки жиз­ни»: в райо­нах области про­шли антин­ар­коти­чес­кие фес­тива­ли и конкурсы

5 июля

Севе­ряне могут внес­ти пред­ложе­ния по совер­шенство­ва­нию ЕГЭ

5 июля

Про­дажа алкого­ля в «плас­тике» более 1,5 литра – под запретом

4 июля

«Север­ный форум»: опреде­ляя стра­те­гию развития

4 июля

Все­рос­сийс­кая олим­пи­ада ждёт юных финан­сист­ов

4 июля

Оста­лась неде­ля до завер­ше­ния приё­ма заявок на моло­дёж­ный форум «Коман­да 29»

4 июля

Упол­номо­чен­ный по пра­вам чело­века и глав­ный судеб­ный прис­тав про­ве­дут приём граждан

4 июля

Пять про­ек­тов раз­рабо­тали моло­дые лиде­ры Поморья на фору­ме «Коман­да 29. Юниор»

4 июля

8 июля в ЗАГСах области прой­дут меро­прия­тия, приу­роч­ен­ные к Дню семьи, любви и верности

4 июля

Област­ной мин­лесп­ром высту­пил с пред­ложе­ни­ями об измене­ни­ях в охот­ничье законо­датель­ство

4 июля

Поморье стало пилот­ным регио­ном по прив­лече­нию НКО к пре­дос­тавле­нию социаль­ных услуг

3 июля

В Вель­ске сос­то­ял­ся откры­тый чем­пи­онат Архан­гель­ской области по моток­россу

3 июля

Поморье вклю­ча­ет­ся в феде­раль­ный про­ект «Ска­зоч­ная Россия»

3 июля

Солом­баль­цы повыси­ли свои зна­ния на «Остро­вке финан­со­вой гра­мот­ности».

3 июля

Про­езд по пере­пра­вам в север­ных райо­нах вхо­дит в нор­маль­ное русло

3 июля

«100 луч­ших това­ров Рос­сии»: опреде­лены лиде­ры регио­наль­ного этапа

Похожие новости

5 июля Общество

Севе­ряне почтят память Вла­ди­ми­ра Булатова

5 июля Образование

Севе­ряне могут внес­ти пред­ложе­ния по совер­шенство­ва­нию ЕГЭ

4 июля Общество

Все­рос­сийс­кая олим­пи­ада ждёт юных финан­сист­ов

4 июля Образование

Уни­кум из Архан­гель­ска

3 июля Образование

В ногу со вре­ме­нем: мобильное при­ло­же­ние раз­рабо­тано для аби­тури­ен­тов САФУ

3 июля Экономика

Робо­тот­ех­ника: от детс­ко­го увлече­ния – к реаль­ной экономике

30 июня Образование

ЕГЭ-2017: пер­вые офи­циаль­ные итоги

30 июня Образование

Пер­вый шаг в про­фес­сию: в шко­лах Поморья соз­дано более 340 про­фильных классов

30 июня Общество

Лет­няя оздо­ро­ви­тель­ная кам­па­ния: безо­пас­но и доступно

29 июня Образование

ЕГЭ-2017 в циф­рах и фак­тах: Игорь Ску­бен­ко про­ве­дёт боль­шую пре­сс-кон­фер­ен­цию

29 июня Здоровье

Клят­ву врача дали 296 выпуск­ни­ков СГМУ

28 июня Образование

Архан­гельск вновь при­мет заключи­тель­ный этап все­рос­сийс­кой олим­пи­ады школь­ни­ков

28 июня Образование

Почти 300 выпуск­ни­ков получи­ли дип­ломы Архан­гель­ского педа­гоги­чес­кого колледжа

Все новости сегодня...

Агентство по печати и средствам массовой
информации Архангельской области

(8182) 28-62-24; depinfo@dvinaland.ru

При любом использовании материалов сайта
активная ссылка dvinanews.ru обязательна

Правительство Архангельской области
Губернатор Архангельской области
Символика Архангельской области
Календарь событий
Контакты

Сделано в Бизнес-медиа

RSS Мобильная версия