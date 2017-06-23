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Большому гидрографическому катеру присвоили имя «Всеволод Воробьёв»

23 июня 15:20 80-летие Архангельской области Строительство Архангельск События Безопасность
Перед началом церемонии новое имя катера было закрыто
Перед началом церемонии новое имя катера было закрыто

23 июня на Красной пристани Архангельска состоялась церемония присвоения кораблю БГК-2154 имени «Всеволод Воробьёв».

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов, военные моряки и юнармейцы.

— Сегодня мы присутствуем на историческом событии – присвоении имени Всеволода Ивановича Воробьёва большому гидрографическому катеру БГК-2154, – отметил командующий Северным флотом Николай Евменов. – Это продолжение славных традиций давать кораблям имена наших соотечественников, людей, которые являются гордостью нации. Сегодня Губернатор Игорь Орлов и командующий Северным флотом Николай Евменовзнаменитую морскую династию Воробьёвых продолжает внук Всеволода Ивановича – контр-адмирал Владимир Воробьёв, командир Беломорской военно-морской базы

Всеволод Воробьёв посвятил всю свою жизнь морю. Он проводил гидрографические работы в Карском море и устьях рек Сибири, был одним из первых, кто начал использовать радиопеленг.

Во время Великой Отечественной войны в Ленинграде и Кронштадте он участвовал в гидрографическом обеспечении боевого траления и минных постановок, аэрофотосъемке минных заграждений, артиллерийской инструментальной разведке.

Капитан 1 ранга Всеволод Воробьёв награждён многочисленными орденами и медалями. В 1992 году в его честь назван пролив между островами Западный и Восточный Каменный в группе островов в Карском море.

— Сегодняшнее знаменательное событие, как и запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк, и открытие новой базы пограничных кораблей в Архангельске, приурочено к празднованию 80-летия Архангельской области. Это ещё раз подтверждает тот факт, что Архангельская область продолжает достойно нести службу северного форпоста России, обеспечивать оборону и безопасность России. Желаю морякам достойной службы, а кораблю семь футов под килем, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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