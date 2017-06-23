Большому гидрографическому катеру присвоили имя «Всеволод Воробьёв»

Перед началом церемонии новое имя катера было закрыто

23 июня на Красной пристани Архангельска состоялась церемония присвоения кораблю БГК-2154 имени «Всеволод Воробьёв».

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Архангельской области Игорь Орлов, командующий Северным флотом ВМФ России Николай Евменов, военные моряки и юнармейцы.

— Сегодня мы присутствуем на историческом событии – присвоении имени Всеволода Ивановича Воробьёва большому гидрографическому катеру БГК-2154, – отметил командующий Северным флотом Николай Евменов. – Это продолжение славных традиций давать кораблям имена наших соотечественников, людей, которые являются гордостью нации. Сегодня Губернатор Игорь Орлов и командующий Северным флотом Николай Евменовзнаменитую морскую династию Воробьёвых продолжает внук Всеволода Ивановича – контр-адмирал Владимир Воробьёв, командир Беломорской военно-морской базы

Всеволод Воробьёв посвятил всю свою жизнь морю. Он проводил гидрографические работы в Карском море и устьях рек Сибири, был одним из первых, кто начал использовать радиопеленг.

Во время Великой Отечественной войны в Ленинграде и Кронштадте он участвовал в гидрографическом обеспечении боевого траления и минных постановок, аэрофотосъемке минных заграждений, артиллерийской инструментальной разведке.

Капитан 1 ранга Всеволод Воробьёв награждён многочисленными орденами и медалями. В 1992 году в его честь назван пролив между островами Западный и Восточный Каменный в группе островов в Карском море.

— Сегодняшнее знаменательное событие, как и запуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Плесецк, и открытие новой базы пограничных кораблей в Архангельске, приурочено к празднованию 80-летия Архангельской области. Это ещё раз подтверждает тот факт, что Архангельская область продолжает достойно нести службу северного форпоста России, обеспечивать оборону и безопасность России. Желаю морякам достойной службы, а кораблю семь футов под килем, – подчеркнул губернатор Игорь Орлов.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области