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В Поморье пройдёт международный турнир «Битва за Арктику»

14 февраля 18:25 Арктика – территория диалога Спорт Арктика
Игорь Орлов и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков
Игорь Орлов и шестикратный чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков

Об этом было объявлено на встрече губернатора Игоря Орлова с легендарным спортсменом, шестикратным чемпионом мира по кикбоксингу Бату Хасиковым.

Знаменитый боец по прозвищу «Хан Батый» завершил карьеру в 2014 году, одержав победу в чемпионском матче против Майка Замбидиса и уйдя с большого ринга непобеждённым.

Бату Хасиков также представлял интересы Республики Калмыкия в Совете Федерации, а теперь является одним из основателей компании «Fight Nights», которая организует профессиональные поединки по смешанным единоборствам. Один из турниров чемпион мира собирается провести и в Архангельске.

— Мы договорились с губернатором о проведении крупного международного турнира по кикбоксингу. Он состоится в дни проведения форума «Арктика – территория диалога». Главным событием вечера станет поединок с участием знаменитого российского спортсмена, четырёхкратного чемпиона мира Виталия Минакова, – отметил Бату Хасиков. – Также наша компания проведёт чемпионский поединок в одной из категорий. Программа турнира будет насыщенной и интересной для жителей Поморья и гостей форума.

Напомним, международный форум «Арктика – территория диалога» пройдёт в Архангельске с 29 по 31 марта. Организаторы соревнований по смешанным единоборствам планируют назвать турнир «Битва за Арктику».

«Хан Батый» сыграет в хоккей на валенках

Игорь Орлов рассказал знаменитому чемпиону о развитии исконно русского вида спорта – хоккея с мячом и нашей народной команде «Водник», и предложил гостю принять участие в турнире по хоккею на валенках.

Бату Хасиков дал согласие: оказалось, что в детстве он активно играл именно в хоккей с мячом.

Губернатор также рассказал о поддержке базовых видов спорта в Архангельской области, в частности, лыжных гонках и флорболе. В ответ Бату Хасиков предложил снять фильм о развитии спорта в Поморье.

— Визит таких легендарных спортсменов, как Бату Хасиков, играет большую роль в развитии всевозможных видов спорта в нашем регионе, – подчеркнул Игорь Орлов. – Мы окажем организаторам соревнований по смешанным единоборствам всю необходимую помощь. Турнир «Битва за Арктику» должен стать таким же постоянным, как и сам международный форум «Арктика – территория диалога». Уверен, что титульный бой за звание чемпиона мира и участие знаменитых бойцов ММА вызовет у северян неподдельный интерес и мотивирует наших спортсменов на новые победы.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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