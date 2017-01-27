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Как силами ТОС организовать детский центр спортивного досуга

27 января 12:50 Общественное самоуправление Спорт

Председатель ТОС «Северный» из коношского посёлка Подюга Александр Фёдоров стал победителем регионального конкурса «Лучший активист ТОС Архангельской области».

Кандидатура Александра Фёдорова, одного из лидеров тосовского движения Коноши, была поддержана администрациями поселения и района, а проект «Детский центр спортивного досуга» признан показательным в муниципальном образовании.

Этот проект получил в 2016 году грант регионального правительства на строительство теплой раздевалки возле спортивных объектов.

Дело в том, что ещё до создания ТОС по инициативе Александра Фёдорова и при поддержке неравнодушных жителей в Подюге были построены ледовая и волейбольная площадки, а также деревянная горка. Эти объекты стали излюбленным местом отдыха детей, подростков и взрослых.

В строящейся раздевалке предусмотрено место для сушки и хранения спортинвентаря. А в планах тосовцев – оборудовать чайный домик для юных спортсменов, построить новое футбольное поле и трибуны для зрителей.

Поздравляя с победой активиста ТОС «Северный», директор департамента по местному самоуправлению Наталья Кадашова отметила, что инициативные и исполнительные люди – главная ценность Архангельской области. Поддержка проектов неравнодушных северян, желающих изменить жизнь на своих территориях, будет продолжена и в 2017 году.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

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