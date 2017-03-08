Медики обсудили проект нового порядка диспансеризации в РФ

В государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России состоялось всероссийское совещание профильной комиссии по медицинской профилактике экспертного совета в сфере здравоохранения.
В Архангельской областной клинической больнице на совещание в режиме онлайн собрались специалисты министерства здравоохранения, медицинские работники первичного звена медицинской профилактики, представители Фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций.
В рамках совещания было рассмотрено несколько важных тем, в том числе:
Проект будет последовательно обсуждаться в профессиональном сообществе.