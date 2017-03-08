Медики обсудили проект нового порядка диспансеризации в РФ

В государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России состоялось всероссийское совещание профильной комиссии по медицинской профилактике экспертного совета в сфере здравоохранения.

В Архангельской областной клинической больнице на совещание в режиме онлайн собрались специалисты министерства здравоохранения, медицинские работники первичного звена медицинской профилактики, представители Фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций.

В рамках совещания было рассмотрено несколько важных тем, в том числе:

вопросы взаимодействия профилактических структур и страховых медицинских организаций в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики развития неинфекционных заболеваний;



внесение изменений в порядок диспансеризации взрослого населения;



организация диспансеризации в медицинских учреждениях, функционирующих в условиях «бережливого производства»;



реализации пилотного проекта по дистанционному мониторингу артериального давления.



Проект будет последовательно обсуждаться в профессиональном сообществе.

Министерство здравоохранения Архангельской области