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Медики обсудили проект нового порядка диспансеризации в РФ

8 марта 12:45

В государственном научно-исследовательском центре профилактической медицины Минздрава России состоялось всероссийское совещание профильной комиссии по медицинской профилактике экспертного совета в сфере здравоохранения.

В Архангельской областной клинической больнице на совещание в режиме онлайн собрались специалисты министерства здравоохранения, медицинские работники первичного звена медицинской профилактики, представители Фонда обязательного медицинского страхования и страховых медицинских организаций.

В рамках совещания было рассмотрено несколько важных тем, в том числе:

  • вопросы взаимодействия  профилактических структур и страховых медицинских организаций в сфере формирования здорового образа жизни и профилактики развития неинфекционных заболеваний;
  • внесение изменений в порядок диспансеризации взрослого населения;
  • организация диспансеризации в медицинских учреждениях, функционирующих в условиях «бережливого производства»;
  • реализации пилотного проекта по дистанционному мониторингу артериального давления.

Проект будет последовательно обсуждаться в профессиональном сообществе.

Министерство здравоохранения Архангельской области

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