Для переправы через Уфтюгу в Красноборском районе наведут низководный мост

Транспортная доступность сёл и деревень Красноборского района стала одной из тем очередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в правительстве области.

По словам заместителя директора «Архангельскавтодора» Дениса Кулижникова, ежегодно после прохождения паводка специалисты дорожного агентства наводили понтонную переправу с помощью барж. В этом году обследование показало, что баржи находятся в неудовлетворительном состоянии.

— В настоящее время 38 населённых пунктов Красноборского района оказались в сложном положении. Ремонт барж обойдется в 60–70 миллионов рублей и потребует длительного времени. Сейчас люди переправляются через Уфтюгу с помощью лодок, но ситуация требует срочного решения, – рассказал Денис Кулижников.

Рассмотрев все варианты, специалисты «Архангельскавтодора» предложили оптимальное решение – строительство низководного разборного моста, который будет действовать в период с весны по осень. Зимой транспортное сообщение будет организовано с помощью ледовой переправы.

Строительство быстровозводимого моста займет полтора месяца. Возведением переправы займётся компания «АвтодорМост». Новое типовое сооружение грузоподъёмностью восемь тонн обойдётся в шесть миллионов рублей.

— На сегодняшний день в нашем регионе действуют несколько подобных мостов: два – в Вельском районе, два – в Вилегодском и два – в Устьянском. Это оптимальный вариант, который позволит снять проблему минимум на пять лет. За это время будет разработан проект строительства капитального сооружения через Уфтюгу, – отметил Денис Кулижников.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области