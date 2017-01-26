Два миллиона рублей получили предприниматели Поморья за оказание социальных услуг

Государственной программой «Социальная поддержка граждан в Архангельской области» предусмотрено финансирование деятельности по социальному обслуживанию населения.



На сегодняшний день в реестр поставщиков социальных услуг Архангельской области включено 54 государственных и 11 негосударственных организаций.



Согласно плану мероприятий «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Архангельской области (2013 – 2018 годы)», в 2018 году удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, должен достигнуть показателя 14,7 процента от общего количества поставщиков. На сегодняшний день доля этого сегмента соцобслуживания составляет уже 12,9 процента.

— По итогам 2016 года пять поставщиков социальных услуг получили порядка двух миллионов рублей из областного бюджета. Если учесть, что в 2015 году сумма компенсации составила всего 4 240 рублей, то можно говорить о многократном увеличении, – отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова. – В основном это оказание помощи гражданам пожилого возраста на дому. Но в этом году новый пансионат для пожилых людей «Забота» также стал оказывать услуги стационарного типа.

В 2017 году в областном бюджете также предусмотрены средства на компенсацию поставщикам социальных услуг. Главное условие получения компенсации – вступление предпринимателей и организаций в реестр поставщиков.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области