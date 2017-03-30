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Министр образования и науки РФ открыла в САФУ читальный зал редких книг

30 марта 13:00 Арктика – территория диалога Наука Архангельск

18 тысяч единиц хранения – таков фонд читального зала редких книг и коллекций, который открылся в научной библиотеке САФУ имени М.В. Ломоносова.

Путёвку в большую просветительскую жизнь новому проекту дали министр образования и науки РФ Ольга Васильева, ректор САФУ Елена Кудряшова и генеральный директор Государственной публичной научно-технической библиотеки России Яков Шрайберг.

Большая часть фонда – книги, изданные до 1940 года. Гордостью коллекции можно считать прижизненное издание работ Михаила Ломоносова – настоящий книжный памятник XVIII века. Отдельного внимания заслуживают прижизненные и посмертные издания Державина, Льва Толстого, Жуковского,

— Я даже не знаю, как  выразить своё восхищение. Михаил Ломоносов, ваш земляк, собирал книги на протяжении всей своей жизни. Я очень рада, что эта традиция сохраняется на архангельской земле. Надеюсь, в этом зале будут продуктивно работать молодые исследователи, – отметила Ольга Васильева.

В качестве посетителя с большинством изданий может поработать любой желающий.

Министерство образования и науки Архангельской области

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